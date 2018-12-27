Супрун советует отказаться от пюре на новогоднем столе

Ульяна Супрун советует на гарнир к новогоднему столу приготовить зеленый горошек и запеченную тыкву вместо традиционного картофельного пюре.

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун советует на гарнир к новогоднему столу приготовить зеленый горошек и запеченную тыкву вместо традиционного картофельного пюре. Об этом она сообщила в четверг, 27 декабря, в Facebook.

В частности, Супрун советует заменить традиционное за столом украинской семьи пюре или жаркое зеленым горошком или печеной тыквой.

"Картофель не вреден, но пюре на молоке или сметане - это лишние калории, тяжесть в желудке, и подгадать время, когда то пюре сделать непросто. Поэтому выберем простую замену. Это может быть зеленый горошек. Его не надо ни чистить, ни резать - просто потушите. Печеная тыква - хорошо подойдет ко всему жирному за столом", - считает руководитель Минздрава.

По ее словам, можно выбрать запеченные или тушенные сельдерей, морковь и пастернак, в которых мало калорий, полезная клетчатка, и простое приготовление.

В то же время Супрун советует не забывать запивать пищу водой, когда хочется запить.

"Не алкоголем, не кофе и не сладкими газированными напитками! Только вода, или чай или травяной чай помогут нам получить нужную жидкость, и не привнесут лишнего, например, сахаров, или не вызовут преждевременную эвакуацию пищи из желудка", - подчеркнула она.

А от алкоголя и. о. министра рекомендует отказаться вообще или выбрать красное вино.

"Если же вы решили употреблять алкоголь, делайте это сознательно: не надо закусывать без меры - это не спасет от опьянения. Не забывайте пить воду", - написала министр.

Традиционным десертам - торту и рулету - Супрун также нашла здоровую альтернативу: "Выберите сырник, ягодное желе или крем Каталана (испанский десерт из молока, крахмала, лимонной цедры, корицы и желтка), банановый мусс (бананы, замоченные орехи, финики и какао), домашнее имбирное печенье или печеные яблоки и груши".

Кроме того, она отметила, что в традиционной куте все ингредиенты полезны.

"А вот кутю заменять ничем не надо. Цельнозерновая пшеница, мак, орехи, узвар и сухофрукты - все полезное", - считает Супрун.

Ранее исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун рассказала, как сделать новогоднее меню украинцев полезным.

Перед этим Супрун рассказала о пользе и вреде сливочного масла. Также она сообщила, что регулярно есть красное мясо вредно для здоровья.

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