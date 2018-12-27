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Супрун советует отказаться от пюре на новогоднем столе

Комментариев: 6
Ульяна Супрун советует на гарнир к новогоднему столу приготовить зеленый горошек и запеченную тыкву вместо традиционного картофельного пюре.
Супрун дала советы по новогоднему застолью
Супрун дала советы по новогоднему застолью
МОЗ України

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун советует на гарнир к новогоднему столу приготовить зеленый горошек и запеченную тыкву вместо традиционного картофельного пюре. Об этом она сообщила в четверг, 27 декабря, в Facebook.

В частности, Супрун советует заменить традиционное за столом украинской семьи пюре или жаркое зеленым горошком или печеной тыквой.

"Картофель не вреден, но пюре на молоке или сметане - это лишние калории, тяжесть в желудке, и подгадать время, когда то пюре сделать непросто. Поэтому выберем простую замену. Это может быть зеленый горошек. Его не надо ни чистить, ни резать - просто потушите. Печеная тыква - хорошо подойдет ко всему жирному за столом", - считает руководитель Минздрава.

По ее словам, можно выбрать запеченные или тушенные сельдерей, морковь и пастернак, в которых мало калорий, полезная клетчатка, и простое приготовление.

В то же время Супрун советует не забывать запивать пищу водой, когда хочется запить.

"Не алкоголем, не кофе и не сладкими газированными напитками! Только вода, или чай или травяной чай помогут нам получить нужную жидкость, и не привнесут лишнего, например, сахаров, или не вызовут преждевременную эвакуацию пищи из желудка", - подчеркнула она.

А от алкоголя и. о. министра рекомендует отказаться вообще или выбрать красное вино.

"Если же вы решили употреблять алкоголь, делайте это сознательно: не надо закусывать без меры - это не спасет от опьянения. Не забывайте пить воду", - написала министр.

Традиционным десертам - торту и рулету - Супрун также нашла здоровую альтернативу: "Выберите сырник, ягодное желе или крем Каталана (испанский десерт из молока, крахмала, лимонной цедры, корицы и желтка), банановый мусс (бананы, замоченные орехи, финики и какао), домашнее имбирное печенье или печеные яблоки и груши".

Кроме того, она отметила, что в традиционной куте все ингредиенты полезны.

"А вот кутю заменять ничем не надо. Цельнозерновая пшеница, мак, орехи, узвар и сухофрукты - все полезное", - считает Супрун.

Ранее исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун рассказала, как сделать новогоднее меню украинцев полезным.

Перед этим Супрун рассказала о пользе и вреде сливочного масла. Также она сообщила, что регулярно есть красное мясо вредно для здоровья.

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Теги: еда, Новый год, Минздрав, питание, министр, советы, Супрун, пища, новогодние праздники, полезные советы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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pindosiolx    28.12.2018, 00:35
Оценка:  0
pindosiolx
nтупая пиздла а лезет туда
k2s11ltk    28.12.2018, 00:33
Оценка:  0
k2s11ltk
Та йде вона в дупу, страхопудіна!
З такими керманичами, скоро ледь на сухарі вистачатиме, а не на пюре....
Vesna_Krasna2    28.12.2018, 00:10
Оценка:  0
Vesna_Krasna2
Чьерт побьери, а мне знакомая вчера сказала что ее сняли, непотопляемое .но какое то, никакая ее не выпрут.
Pivkov3    28.12.2018, 00:07
Оценка:  +1
Pivkov3
ура, в Киеве врачи уже по вызову не ходят, больные с температурой 38 сидят в очередях в поликлиниках. Молодец Супрун, скоро все передохним...
NOREGA    28.12.2018, 00:02
Оценка:  +2
NOREGA
Если хочется запить, совет запить, если хочет украинец пописать то на министерском уровни совет Супрун надо пописать, разрешается не снимая шаровар и вышиванку
SS-TOTENKOPF    27.12.2018, 23:52
Оценка:  +3
SS-TOTENKOPF
засунь свои советы себе в очко идиотка кончаная
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