Главой ГФС остается Власов - пресс-служба
В Государственной фискальной службе сообщили, что руководителем ведомства является Александр Власов, а приказ о выполнении решения Окружного административного суда Киева о восстановлении Романа Насирова на должности главы ГФС, подписанный самим Насировым, является неправомерным. Об этом в четверг, 27 декабря, сообщила пресс-секретарь службы Наталья Непряхина в Facebook.
"Роман Насиров был сегодня в ГФС. Нет, силой кабинет не захватывал. Руководителем ГФС является Александр Власов, назначенный на должность Кабмином 5 сентября 2018 года", – отметила Непряхина.
Она напомнила, что решением Окружного административного суда Киева от 11 декабря 2018 года Насиров был восстановлен в должности председателя Государственной фискальной службы, однако возобновление в должности руководителя центрального органа исполнительной власти является компетенцией Кабмина.
"В случае принятия правительством решения о восстановлении Романа Насирова в должности руководителя ГФС, фискальная служба должна выдать приказ об объявлении распоряжения Кабмина о восстановлении Насирова на указанной должности", - подчеркнула Непряхина.
Таким образом, по ее словам, приказ о выполнении решения суда, подписанный самим Насировым, является неправомерным.