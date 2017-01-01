Главой ГФС остается Власов - пресс-служба

В Фискальной службе прокомментировали информацию о том, что Роман Насиров приступил к выполнению обязанностей главы ведомства.

В ГФС заявили, что главой ведомства является не Роман Насиров sfs.gov.ua

В Государственной фискальной службе сообщили, что руководителем ведомства является Александр Власов, а приказ о выполнении решения Окружного административного суда Киева о восстановлении Романа Насирова на должности главы ГФС, подписанный самим Насировым, является неправомерным. Об этом в четверг, 27 декабря, сообщила пресс-секретарь службы Наталья Непряхина в Facebook.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что 27 декабря Насиров приступил к выполнению обязанностей главы Государственной фискальной службы. Был представлен соответствующий указ, подписанный самим Насировым.

"Роман Насиров был сегодня в ГФС. Нет, силой кабинет не захватывал. Руководителем ГФС является Александр Власов, назначенный на должность Кабмином 5 сентября 2018 года", – отметила Непряхина.

Она напомнила, что решением Окружного административного суда Киева от 11 декабря 2018 года Насиров был восстановлен в должности председателя Государственной фискальной службы, однако возобновление в должности руководителя центрального органа исполнительной власти является компетенцией Кабмина.

"В случае принятия правительством решения о восстановлении Романа Насирова в должности руководителя ГФС, фискальная служба должна выдать приказ об объявлении распоряжения Кабмина о восстановлении Насирова на указанной должности", - подчеркнула Непряхина.

Таким образом, по ее словам, приказ о выполнении решения суда, подписанный самим Насировым, является неправомерным.

Как сообщал Корреспондент.net , 11 декабря Окружной административный суд Киева восстановил Насирова в должности и приказал выплатить ему компенсацию в 184 тысяч гривен.

В марте 2017 года Насирова отстранили от выполнения служебных обязанностей сразу после того, как ему вручили подозрение в злоупотреблении служебным положением.