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РФ построила заграждение в Крыму - СМИ

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Рубеж инженерно-технических сооружений протяженностью 60 километров находится в районе Перекопского перешейка.
ФСБ заявила о завершении строительства забора в Крыму
ФСБ заявила о завершении строительства забора в Крыму
pixabay.com

На севере аннексированного Россией Крыма завершено строительство заграждения на границе с Украиной. Об этом в пятницу, 28 декабря, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на крымское пограничное управление ФСБ.

Утверждается, что разработка проекта началась еще в 2015 году, а теперь комплекс введен в эксплуатацию.

По информации собеседника агентства, инженерные сооружения в районе Перекопского перешейка состоят из нескольких типов заграждения протяженностью более 60 километров, на которых установлены несколько сотен датчиков различного типа действия.

Сигнализационные комплексы, в частности, включают вибрационные датчики и радиолучевые датчики. Первые передают информацию в виде сигнала тревоги, вторые включают видеокамеры с возможностью ночного видения.

Напомним, летом прошлого года стало известно, что так называемые власти Крыма намерены усилить охрану границ между аннексированным полуостровом и материковой частью Украины.

Позже стало известно о планах построить на полуострове 50-километровый забор.

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Теги: Украина, Крым, граница, ФСБ, забор, аннексия Крыма
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Источник: korrespondent.net

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