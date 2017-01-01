Работник АЗС в Киевской области лишился пальцев из-за запала гранаты

В результате взрыва мужчина потерял два пальца. По факту происшествия открыто уголовное производство.

На АЗС в Киевской области произошел взрыв kv.npu.gov.ua

В руках работника автозаправочной станции в селе Ксаверовка Киевской области сработал запал от гранаты. Об этом в четверг, 27 декабря, сообщила пресс-служба областной полиции.

Отмечается, что инцидент произошел, когда 24-летний мужчина находился в магазине на территории АЗС.

В результате взрыва он получил телесные повреждения в виде травматической ампутации двух пальцев на правой рукею Мужчина госпитализирован в районную больницу.

Пострадавший рассказал правоохранителям, что запал нашел в поле несколько дней назад.

На месте происшествия следственно-оперативная группа изъяла кольцо и рычаг от запала УЗРГМ.

По данному факту открыто уголовное производство по статье незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Грабитель подорвался на гранате при отступлении

Ранее сообщалось, что в Красногоровке Донецкой области произошел взрыв гранаты, в результате чего пострадали двое мужчин.

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