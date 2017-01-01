Итоги 27 декабря: Новогодние советы Супрун и санкции против археологов

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

В оливье лучше положить свежий огурец вместо соленого, зеленый лук вместо репчатого, отварное филе вместо колбасы atmagro.ru

Глава Минздрава выдала порцию предновогодних советов; в список антироссийских санкций попали археологи: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Супрун рассказала, как сделать полезным новогодний стол

Исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун раскритиковала традиционное праздничное меню украинцев и посоветовала сделать блюда проще и здоровее.

Она призвала отказаться от майонеза и предложила добавить в оливье скумбрию, а на гарнир приготовить зеленый горошек и запеченную тыкву вместо картофельного пюре. Также Ульяна Супрун советует на гарнир к новогоднему столу приготовить зеленый горошек и запеченную тыкву вместо традиционного картофельного пюре.

Все захваченные Россией украинские моряки назвали себя военнопленными

Адвокат Николай Полозов сообщил, что все украинские моряки, которые были захвачены российскими военными в районе Керченского пролива заявили следствию, что являются военнопленными.

Украина получила кредит от Deutsche Bank

В Министерстве финансов сообщили о пополнении госбюджета кредитными средствами в размере 349,3 миллиона евро, которые предоставил Deutsche Bank под гарантию Всемирного банка.

Появились новые данные о жертвах на Майдане

На заседании Святошинского суда Киева обнародовали общую статистику пострадавших в уголовных делах времен Майдана в Киеве.

Указано, что за период с 24 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года погибли 66 участников акций протеста, которые были убиты из огнестрельного оружия, и 13 правоохранителей.

В целом же пострадавшими в различных уголовных делах признаны около 1700 участников акций протеста и около 1000 правоохранителей.

На Донбассе согласовали перемирие

Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Евгений Марчук заявил, что Украина готова соблюдать перемирие, согласованное с 29 декабря.

Данную информацию подтвердили также в “ДНР“ и “ЛНР“.

Под новые санкции Украины попали археологи за раскопки в Крыму

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил, что Украина вводит санкции против археологов за незаконные раскопки в аннексированном Крыму.

ЦИК объявила о начале избирательной кампании-2019

Центральная избирательная комиссия объявила, что с 31 декабря 2018 года начинается избирательный процесс очередных выборов президента Украины.

Согласно законодательству, избирательная кампания продлится 90 дней. Выборы пройдут 31 марта 2019 года.

Документы от кандидатов принимаются с 31 декабря 2018 года по 3 февраля 2019 года включительно.

Трамп заявил, что США не выведут войска из Ирака

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США не будут выводить свои войска из Ирака.