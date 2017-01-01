Итоги 27 декабря: Новогодние советы Супрун и санкции против археологов
Глава Минздрава выдала порцию предновогодних советов; в список антироссийских санкций попали археологи: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.
Супрун рассказала, как сделать полезным новогодний стол
Исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун раскритиковала традиционное праздничное меню украинцев и посоветовала сделать блюда проще и здоровее.
Она призвала отказаться от майонеза и предложила добавить в оливье скумбрию, а на гарнир приготовить зеленый горошек и запеченную тыкву вместо картофельного пюре. Также Ульяна Супрун советует на гарнир к новогоднему столу приготовить зеленый горошек и запеченную тыкву вместо традиционного картофельного пюре.
Все захваченные Россией украинские моряки назвали себя военнопленными
Адвокат Николай Полозов сообщил, что все украинские моряки, которые были захвачены российскими военными в районе Керченского пролива заявили следствию, что являются военнопленными.
Украина получила кредит от Deutsche Bank
В Министерстве финансов сообщили о пополнении госбюджета кредитными средствами в размере 349,3 миллиона евро, которые предоставил Deutsche Bank под гарантию Всемирного банка.
Появились новые данные о жертвах на Майдане
На заседании Святошинского суда Киева обнародовали общую статистику пострадавших в уголовных делах времен Майдана в Киеве.
Указано, что за период с 24 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года погибли 66 участников акций протеста, которые были убиты из огнестрельного оружия, и 13 правоохранителей.
В целом же пострадавшими в различных уголовных делах признаны около 1700 участников акций протеста и около 1000 правоохранителей.
На Донбассе согласовали перемирие
Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Евгений Марчук заявил, что Украина готова соблюдать перемирие, согласованное с 29 декабря.
Данную информацию подтвердили также в “ДНР“ и “ЛНР“.
Под новые санкции Украины попали археологи за раскопки в Крыму
Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил, что Украина вводит санкции против археологов за незаконные раскопки в аннексированном Крыму.
ЦИК объявила о начале избирательной кампании-2019
Центральная избирательная комиссия объявила, что с 31 декабря 2018 года начинается избирательный процесс очередных выборов президента Украины.
Согласно законодательству, избирательная кампания продлится 90 дней. Выборы пройдут 31 марта 2019 года.
Документы от кандидатов принимаются с 31 декабря 2018 года по 3 февраля 2019 года включительно.
Трамп заявил, что США не выведут войска из Ирака
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США не будут выводить свои войска из Ирака.