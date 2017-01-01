Сутки на Донбассе: 8 вражеских обстрелов, ранен один боец ВСУ

По данным украинской разведки, ответным огнем один сепаратист был уничтожен и еще два ранены.

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 27 декабря, восемь раз открывали огонь по позициям ВСУ. Три раза применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Один украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в пятницу, 28 декабря.

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В частности, противник совершил обстрелы из минометов калибра 82-мм о позициям вблизи поселка Крымское на луганском направлении, в районе поселка Пески – на донецком направлении и из минометов калибра 120-мм в районе Гнутово на мариупольском направлении.

Опорные пункты ВСУ были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселка Новозвановка на попаснянском направлении, вблизи Авдеевки и Березового на донецком направлении, в районе Пищевика и Водяного на мариупольском направлении.

“Для подавления огневых провокаций противника, подразделения обороняющихся применяли дежурные огневые средства“, – отметили в штабе ООС.

По данным украинской разведки 27 декабря один сепаратист был уничтожен и двое ранены.

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“В течение текущих суток враг открыл огонь по позициям украинских военных из минометов калибра 82-мм позиций ООС вблизи поселка Новотошковское, что на луганском направлении и вблизи населенного пункта Гнутово на мариупольском направлении. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет“, – говорится в сообщении.

Напомним, за сутки 26 декабря на Донбассе зафиксировали семь обстрелов со стороны сепаратистов. Тогда враг один раз применил оружие, запрещенное Минскими соглашениями. У ВСУ не было потерь.