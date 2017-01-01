Хакеры попытались взломать Twitter-страницу постпреда Украины в ООН

Ельченко пожелал своим недругам лопнуть от злости.

Дипломат потратил целый день на восстановление доступа в Twitter Censor.net.ua

Злоумышленники пытались взломать Twitter-страницу постоянного представителя Украины в ООН Владимира Ельченко.

Об этом сообщил сам дипломат, после того как восстановил доступ к своему аккаунту.

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"Извините за долгое молчание – потратил целый день на восстановление доступа в Twitter. Кто-то пытался взломать мой аккаунт", – написал Ельченко.

При этом дипломат добавил к своему сообщению изображение с надписью KGB. Ельченко заверил, что этот случай никоим образом не повлияет на его работу, и пожелал своим недругам лопнуть от злости.

Как сообщалось, 26 ноября в Нью-Йорке прошло экстренное заседание Совета безопасности ООН по ситуации в Украине, связанной с захватом Россией трех наших кораблей в Азовском море. Постпред Украины Владимир Ельченко заявил, что “нельзя исключать дальнейшей эскалации, есть реальная опасность захвата Россией Мариуполя“.