Под Хмельницким блокировали контрабанду культурных ценностей

В вещах иностранца обнаружили раритеты первой половины ХХ века.

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Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали незаконный вывоз исторических культурных ценностей изУкраины.

Об эжтом сообщили в пресс-службе правоохранителей, передает Depo.Хмельницкий.

Хмельницкие оперативники установили, что гражданин одной из стран Южной Европы посещал Украину с целью приобретения и вывоза актиквариата за границу.

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Во время таможенного досмотра в пункте пропуска Тиса оперативники спецслужбы обнаружили в вещах иностранца складень чотирехстворчатый (первая половина ХХ века), крест-распятие киотный (первая половина ХХ века) и два креста-распятия четырехконечные (начало ХХ века). Изъятые предметы направили на экспертизу, также выясняют их происхождение.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 15 и ч.1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Как сообщалось 21 ноября, в Украину пытались незаконно ввезти 17 кг золота.