Епископ Барышевский назвал принятие "церковного" закона необдуманным политическим шагом

“К сожалению, принятием закона № 5309 наши политики снова предоставили возможность обоснованно критиковать уровень правовой культуры в Украине. Европейские стандарты в различных сферах, в том числе по качеству правовой системы по соблюдению прав человека, не позволяют государственной власти совершать шаги, которые внедряются этим законом, надолго станет “черным пятном“ в истории украинского парламентаризма и будет звучать на международном уровне как пример необдуманного политического шага. В случае усиления давления на религиозные организации Украинской Православной Церкви количество жалоб, которые будут направляться в Совет по правам человека ООН, специальных докладчиков ООН, Европейского Суда по правам человека и в другие международные инстанции, будет увеличиваться“, об этом в своем интервью, размещенном на сайте Информационно-просветительского отдела УПЦ заявил глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях епископ Барышевский.

Также он обратил внимание, на то, что в действительности законопроект распространяется только на те религиозные организации, центр управления которых находится на территории государства, которое осуществило военную агрессию против Украины. Но Украинская Православная Церковь, как утверждает епископ, подчинена центру управления, расположенном в городе Киеве, поэтому этот закон не распространяется на организации УПЦ. Поэтому “если государственные служащие будут произвольно толковать этот закон и требовать менять названия общин Украинской Православной Церкви, то наши религиозные организации имеют право обжаловать действия таких служащих или государственных органов в суде“, отметил священнослужитель.

С его точки зрения перспективы таких споров есть, ведь даже Главное научно-экспертное управление Верховной Рады Украины негативно охарактеризовал этот законопроект и рекомендовал его отклонить. “Особенно хочу обратить внимание на то, что как утверждает управления, указанный законопроект “выходит за пределы, установленные в соответствующих положениях ст. 35 Конституции и Закона Украины “О свободе совести и религиозных организациях“, согласно которым осуществление права на свободу мировоззрения и вероисповедания может быть ограничено законом только в определенных случаях “. Также существуют и другие гарантии соблюдения прав и свобод верующих граждан, утверждает епископ. В частности, согласно статье 22 Конституции Украины при принятии новых законов не допускается уменьшение объема существующих прав и свобод человека, то есть если верующие имели право исповедовать свои взгляды в составе религиозной общины с определенной уникальным названием, то они такое же право хранить и в дальнейшем, независимо от того, что предусмотрено новым законом, ведь Конституция Украины имеет высшую юридическую силу.