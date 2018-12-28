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В Винницкой области еще три прихода УПЦ МП решили присоединиться к ПЦУ

Комментариев: 1
Решение было принято после обсуждения на общем собрании религиозной общины.
Ранее о переходе в ПЦУ заявили еще два прихода
Ранее о переходе в ПЦУ заявили еще два прихода
orthodox.vinnica.ua

Прихожане Свято-Покровского храма и храма Чуда архистратига Михаила в Винницкой области решили присоединиться к вновь Православной церкви Украины. 

Об этом сообщает пресс-служба Винницкой епархии ПЦУ.

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“Прихожане Свято-Покровского храма села Блажиевка Козятинского района вместе с настоятелем протоиереем Олегом Соць единогласно приняли решение оставить юрисдикцию УПЦ МП и присоединиться к Православной церкви Украины“, - отметили в епархии.

Ранее о переходе в ПЦУ заявили еще два прихода. В частности, приход храма Чуда архистратига Михаила в Хонях пгт Вороновица Винницкого района и другая приход о. Владимира - в селе Ивановка.

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Такие решения приняли после обсуждения на общем собрании религиозной общины. В частности, в храме Чуда архистратига Михаила за вступление в ПЦУ проголосовали 60 прихожан вместе с настоятелем протоиереем Владимиром Мельниковича.

Ранее члены Синода Грузинской православной церкви заявили о поддержке украинской автокефалии,но официального решения еще нет.

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Теги: православие, церковь, автокефалия, УПЦ МП, ПЦУ
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Комментариев (1)
Woodbrother    28.12.2018, 11:03
Оценка:  +4
Woodbrother
Прекрасная новость.
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