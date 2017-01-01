Под Херсоном взрыв газа разрушил дом: Пострадали 4 человека

В результате взрыва пострадали двое рабочих и мать с 8-месячным ребенком.

В селе Новая Збурьевка Херсонской области взрывом газа разрушен частный жилой дом, пострадали четыре человека, в том числе восьмимесячный ребенок.

Об этом в пятницу, 28 декабря, сообщает Укринформ , ссылаясь на Департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы облгосадминистрации.

Читай также: Взрыв во Львове: Четверо ждут операции, двое - в реанимации “27 декабря в селе Новая Збурьевка Голопристанского района по улице Матросова произошел взрыв газового баллона, без последующего горения. В результате взрыва разрушено одноэтажный жилой дом. Пострадали четыре человека, из них один ребенок в возрасте 8 месяцев“, - говорится в сообщении. “27 декабря в селе Новая Збурьевка Голопристанского района по улице Матросова произошел взрыв газового баллона, без последующего горения. В результате взрыва разрушено одноэтажный жилой дом. Пострадали четыре человека, из них один ребенок в возрасте 8 месяцев“, - говорится в сообщении.

От взрыва газового баллона в жилом доме пострадали четыре человека - двое рабочих, которые устанавливали в доме натяжной потолок, а также жители дома - мать с дочерью. Пострадавших госпитализировали.