Под Херсоном взрыв газа разрушил дом: Пострадали 4 человека
В результате взрыва пострадали двое рабочих и мать с 8-месячным ребенком.
В селе Новая Збурьевка Херсонской области взрывом газа разрушен частный жилой дом, пострадали четыре человека, в том числе восьмимесячный ребенок.
Об этом в пятницу, 28 декабря, сообщает Укринформ, ссылаясь на Департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы облгосадминистрации.
Читай также: Взрыв во Львове: Четверо ждут операции, двое - в реанимации“27 декабря в селе Новая Збурьевка Голопристанского района по улице Матросова произошел взрыв газового баллона, без последующего горения. В результате взрыва разрушено одноэтажный жилой дом. Пострадали четыре человека, из них один ребенок в возрасте 8 месяцев“, - говорится в сообщении.
От взрыва газового баллона в жилом доме пострадали четыре человека - двое рабочих, которые устанавливали в доме натяжной потолок, а также жители дома - мать с дочерью. Пострадавших госпитализировали.
Как сообщалось 28 декабря, в одной из воинских частей, подчиненных оперативному командованию Юг, произошел разрыв котла в котельной, в результате чего пострадал солдат срочной службы.
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