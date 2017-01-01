Военные на Донбассе взяли в плен бывшего сотрудника МВД

Мужчина был мобилизован оккупационными властями уже второй раз.

Военные в ООС взяли в плен боевика facebook.com/pressjfo.news

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Военнослужащие одной из механизированных бригад из состава Объединенных сил в ходе выполнения боевых задач на линии соприкосновения взяли в плен боевика. Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

Пленный оказался 35-летним жителем Горловки. Ранее он работал в органах МВД, отметили в пресс-службе.

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“В 2016 году мужчина проходил службу в незаконных военных формированиях, получил ранения и был комиссован по состоянию здоровья. В ноябре 2018 году вновь был призван по мобилизации оккупационными властями“, - говорится в сообщении.

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Сейчас пленный и его личное оружие переданы сотрудникам СБУ из состава Объединенных сил. Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее сообщалось, что режим тишины за прошедшие сутки был нарушен 8 раз.