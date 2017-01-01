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Труп рыбинспектора нашли в багажнике авто в Черкасской области

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На данный момент обстоятельства смерти устанавливаются.
По предварительной информации убитый работал рыбинспектором
По предварительной информации убитый работал рыбинспектором
facebook.com/UA.National.Police

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В селе Пищане Черкасской области местные жители обнаружили брошенный автомобиль с трупом столичного рыбинспектора в багажнике. 

Об этом рассказали в полиции, передает УНН.

Сегодня ночью местные жители сообщили в полиции о странном автомобиле, который долгое время стоит на одной из улице без водителя, но с включенными фарами. Полицейские, прибывшие на место, обнаружили в багажнике труп мужчины с полиэтиленовым пакетом на голове. По предварительной информации убитый работал инспектором рыбоохранного патруля в Киеве.

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Обстоятельства смерти устанавливаются по данному факту начато расследование по ст. 115 ККУ - умышленное убийство.

Напомним, в Голосеевском районе Киева на улице Метеорологической в канализации нашли труп неизвестного мужчины.

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Теги: труп, авто, багажник, рыбинспектор
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