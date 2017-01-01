ФСБ попросит продления ареста украинских моряков - адвокат

В делах военнопленных назначен ряд экспертиз, их вряд ли успеют закончить до 24 января.

ФСБ может подать прошение о продление ареста украинских моряков EPA/UPG

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В делах пленных украинских моряков назначен ряд технических экспертиз. Об этом рассказал адвокат Николай Полозов, передает Укринформ.

Защитник, который координирует работу команды адвокатов военнопленных моряков, уточнил, что в ближайшее время экспертизы провести точно не успеют.

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“Не думаю, что они будут выполнены до новогодних каникул. И в целом, до 24 января, когда закончится утвержден срок содержания под стражей, ситуация в следственной деле кардинально не изменится “, - считает Полозов.

По его словам, в этих условиях работники Следственного управления ФСБ, ведущие дело, будут запрашивать продление срока содержания под стражей украинских моряков.

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“Скорее всего, это произойдет в Лефортовском районном суде. Украинских моряков будут обязаны доставлять на заседание. Рассмотрение апелляций будет проходить в суде высшей инстанции, то есть - в Мосгорсуде“, - заявил адвокат.

Напомним, ранее все украинские моряки с захваченных кораблей “Никополь“, “Бердянск“ и “Яны Капу“ объявили себя военнопленными.