Под Винницей задержали депутата облсовета за вымогательство
Депутату и его пособникам грозит до 7 лет тюрьмы.
Под Винницей задержали депутата облсовета за вымогательство
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Под Винницей задержали депутата облсовета за вымогательство
В Винницкой области задержали депутата облсовета
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В Винницкой области правоохранители задержали за вымогательство денег трех человек, среди которых - депутат Винницкого областного совета.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Отмечается, что подозреваемые требовали у предпринимателя 4 тыс. долларов США.
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“Злоумышленников задержали с привлечением бойцов спецподразделения КОРД при передаче очередной суммы - 13 000 гривен“, - уточнили в полиции.
Преступникам грозит до 7 лет заключения по ч. 2 ст. 189 УК (вымогательство).
Как сообщалось 26 декабря, в Киеве главу банка задержали за вымогательство миллионной взятки.