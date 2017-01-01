Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Под Винницей задержали депутата облсовета за вымогательство

Комментариев: 0
Депутату и его пособникам грозит до 7 лет тюрьмы.
Под Винницей задержали депутата облсовета за вымогательство
© vn.npu.gov.ua
Фото 1/4
  • В Винницкой области задержали депутата облсовета
  • В Винницкой области задержали депутата облсовета
  • В Винницкой области задержали депутата облсовета
  • В Винницкой области задержали депутата облсовета
Под Винницей задержали депутата облсовета за вымогательство
В Винницкой области задержали депутата облсовета
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

В Винницкой области правоохранители задержали за вымогательство денег трех человек, среди которых - депутат Винницкого областного совета.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что подозреваемые требовали у предпринимателя 4 тыс. долларов США.

Читай также: Хотели применить паяльник: Полиция предотвратила убийство фермера

“Злоумышленников задержали с привлечением бойцов спецподразделения КОРД при передаче очередной суммы - 13 000 гривен“, - уточнили в полиции.

Преступникам грозит до 7 лет заключения по ч. 2 ст. 189 УК (вымогательство).

Как сообщалось 26 декабря, в Киеве главу банка задержали за вымогательство миллионной взятки.

Поделись:
Теги: вымогательство, депутат, Винницкая область
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь