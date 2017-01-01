Депутату и его пособникам грозит до 7 лет тюрьмы.

В Винницкой области задержали депутата облсовета

Под Винницей задержали депутата облсовета за вымогательство

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Под Винницей задержали депутата облсовета за вымогательство

В Винницкой области правоохранители задержали за вымогательство денег трех человек, среди которых - депутат Винницкого областного совета.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что подозреваемые требовали у предпринимателя 4 тыс. долларов США.

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“Злоумышленников задержали с привлечением бойцов спецподразделения КОРД при передаче очередной суммы - 13 000 гривен“, - уточнили в полиции.

Преступникам грозит до 7 лет заключения по ч. 2 ст. 189 УК (вымогательство).

Как сообщалось 26 декабря, в Киеве главу банка задержали за вымогательство миллионной взятки.