В МинВОТ назвали стену от РФ странным проектом: "Подходов к Крыму очень много"

Строительство россиянами стены на админгранице с оккупированным Крымом не меняет статус полуострова.

Забор на админгранице с Крымом вряд ли что-то изменит, но МИД отправит РФ ноту протеста EPA/UPG

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Строительство Российской Федерацией заграждения на админгранице Крыма с Украиной никоим образом не изменяет статус полуострова. Об этом заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак, передает "112 Украина".

Подобными действиями со стороны РФ местное население пытаются убедить, что с Крымом уже все вопросы решены, что там уже обустроена граница и никаких изменений не будет, считает он.

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"Это больше для внутреннего потребления, так как для Украины это не имеет никакого значения и никоим образом не изменяет статус полуострова", - подчеркнул Гримчак.

Министерство иностранных дел, тем не менее, направит ноту протеста в связи с данным инцидентом, добавил чиновник.

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"Я думаю, что обязательно будут ноты нашего МИД, потому что мы все время это делаем. Хотя Россия отказывается каким-то образом на это реагировать, но с точки зрения международного права мы все время должны напоминать", - пояснил Гримчак.

При этом Гримчак выразил мнение, что возведение заграждения на админгранице с Крымом является "довольно странным" решением, потому что Крым – это полуостров и подходов к нему огромное количество.

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Напомним, ранее сообщалось, что Россия возвела на админгранице между Крымом и материковой Украиной заграждение.