Украинка через суд пыталась остановить переход ТВ-вещания на цифровое
Жительница Ровенской области хочет смотреть аналоговое телевидение.
Ровенский апелляционный суд отменил решение Сарненского районного суда от 30 августа 2018 года, которым был удовлетворен иск жительницы района Надежды М. и признано ее право на получение информации через аналоговое телевизионное вещание, а не цифровое.
Об этом сообщили в пресс-службе Ровенского апелляционного суда, передает Zik.ua.
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Решение местного суда в апелляционном порядке обжаловали Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания, Кабинет министров Украины, Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения и компания Гризард инвестментс лимитед.
Как сообщалось, 1 сентября в Украине выключили аналоговое ТВ несмотря на запрет суда.