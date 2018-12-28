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Украинка через суд пыталась остановить переход ТВ-вещания на цифровое

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Жительница Ровенской области хочет смотреть аналоговое телевидение.
Решение местного суда обжаловали в апелляционном порядке
Решение местного суда обжаловали в апелляционном порядке
zn.ua

Ровенский апелляционный суд отменил решение Сарненского районного суда от 30 августа 2018 года, которым был удовлетворен иск жительницы района Надежды М. и признано ее право на получение информации через аналоговое телевизионное вещание, а не цифровое.

Об этом сообщили в пресс-службе Ровенского апелляционного суда, передает Zik.ua.

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Решение местного суда в апелляционном порядке обжаловали Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания, Кабинет министров Украины, Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения и компания Гризард инвестментс лимитед.

Как сообщалось, 1 сентября в Украине выключили аналоговое ТВ несмотря на запрет суда.

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Теги: аналоговое телевидение
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