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Житомирский суд отпустил из-под стражи главу ОПГ Белое братство

Комментариев: 4
Группировка Белое братство занимается наркобизнесом, рэкетом, бандитизмом и заказными убийствами.
Житомирский суд отпустил из-под стражи главу ОПГ Белое братство
© facebook.com/Вячеслав Печененко
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  • Откровенно жаль сил оперативников и следователей, отметил Печененко
  • Откровенно жаль сил оперативников и следователей, отметил Печененко
  • Откровенно жаль сил оперативников и следователей, отметил Печененко
Житомирский суд отпустил из-под стражи главу ОПГ Белое братство
Откровенно жаль сил оперативников и следователей, отметил Печененко
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Королевский районный суд города Житомира освободил из-под стражи организатора преступных группировок Яна Яцишина.

Об этом сообщил начальник ГУ Нацполици Житомирской области Вячеслав Печененко в Facebook.

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“Без лишних слов. Просто констатация факта. Одно решение суда - и вся масштабная работа житомирской милиции по ликвидации днепровской бандитской группировки “белого братства“ свелась на нет. Вчера лидера этой банды, 44-летнего никопольчанина, освободили из-под стражи прямо в зале апелляционного суда под залог в полмиллиона гривен. После двух дней затяжных разбирательств апелляции, на которых он “боролся“ с демонстрацией внезапного ухудшения здоровья, и всеми другими средствами умышленного затягивания процесса рассмотрения. Откровенно жаль сил оперативников и следователей. Нет пределов возмущению“, - написал Печененко.

Стоит отметить, что украинская группировка, известная в криминальных кругах как Белое братство, занималась наркобизнесом, рэкетом, бандитизмом и заказными убийствами.

Как сообщалось, в августе под Житомиром полиция провела 50 обысков у членов банды Белое братство.

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Теги: банда, рэкет, наркотики, ОПГ, суд
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Комментариев (4)
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нафнаф    28.12.2018, 13:54
Оценка:  +2
нафнаф
Какие могут быть притензии ? Залог,чесный европейский суд.Что еще Вам надо ?Выпускать под денежный залог это введение чесної влади и стало массово при ней.
Николай510    28.12.2018, 13:31
Оценка:  +1
Николай510
Придётся арестовать житомирский суд!!! Ужас что творится в Украине!
NYKITA    28.12.2018, 13:28
Оценка:  +1
NYKITA
Парень укавший мобилу - будет сидеть через два дня. А тут уважаемый человек.
ТакТакс    28.12.2018, 14:06
Оценка:  +1
ТакТакс
МИКИТА, ты не сильно то возмущайся. Это многократно тобой восхваляемая власть. Она ведь может и обидеться
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