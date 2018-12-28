Житомирский суд отпустил из-под стражи главу ОПГ Белое братство

Группировка Белое братство занимается наркобизнесом, рэкетом, бандитизмом и заказными убийствами.

Королевский районный суд города Житомира освободил из-под стражи организатора преступных группировок Яна Яцишина.

Об этом сообщил начальник ГУ Нацполици Житомирской области Вячеслав Печененко в Facebook.

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“Без лишних слов. Просто констатация факта. Одно решение суда - и вся масштабная работа житомирской милиции по ликвидации днепровской бандитской группировки “белого братства“ свелась на нет. Вчера лидера этой банды, 44-летнего никопольчанина, освободили из-под стражи прямо в зале апелляционного суда под залог в полмиллиона гривен. После двух дней затяжных разбирательств апелляции, на которых он “боролся“ с демонстрацией внезапного ухудшения здоровья, и всеми другими средствами умышленного затягивания процесса рассмотрения. Откровенно жаль сил оперативников и следователей. Нет пределов возмущению“, - написал Печененко.

Стоит отметить, что украинская группировка, известная в криминальных кругах как Белое братство, занималась наркобизнесом, рэкетом, бандитизмом и заказными убийствами.

Как сообщалось, в августе под Житомиром полиция провела 50 обысков у членов банды Белое братство.