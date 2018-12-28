Новинский: у нашей команды есть план по достижению мира

Экономические итоги года, в эфире ТРК Украина обсуждал глава фракции Оппозицилнный блок Вадим Новинский Комментируя высокую оценку журналиста своевременному принятия бюджета на следующий год в ВР, депутат отметил, что принятия основного экономического закона страны в 6 утра – это ненормально, и его фракция голосовала против. Далее, оценивая статистику роста экономических показателей, он предложил спросить у простых граждан, как эта статистика сказывается на их кармане. "

Я вам скажу, что в результате этого финансового года увеличились цены на лекарство, услуги ЖКХ, основные продукты питания! Для того, чтобы получить очередной транш МВФ правительство пошло на увеличение цены на газ и таким образом залезли в карман каждому украинцу! Ни президент, ни ВР не решили главной задачи, которая стоит перед государством-установление стабильного мира на юго-востоке. Повторюсь, они не сделали абсолютно ничего. Партия Оппозиционный блок имеет план урегулирования этой ситуации и способна добиться мира на выгодных, я подчеркиваю, а не на капитуляционных условиях".