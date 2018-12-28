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Новинский: у нашей команды есть план по достижению мира

Комментариев: 8
Новинский: у нашей команды есть план по достижению мира

Экономические итоги года, в эфире ТРК Украина обсуждал  глава фракции Оппозицилнный блок Вадим Новинский Комментируя высокую оценку журналиста своевременному принятия бюджета на следующий год в ВР, депутат отметил, что принятия основного экономического закона страны в 6 утра – это ненормально, и его фракция голосовала против. Далее, оценивая статистику роста экономических показателей, он предложил спросить у простых граждан, как эта статистика сказывается на их кармане. "

Я вам скажу, что в результате этого финансового года увеличились цены на лекарство, услуги ЖКХ, основные продукты питания! Для того, чтобы получить очередной транш МВФ правительство пошло на увеличение цены на газ и таким образом залезли в карман каждому украинцу! Ни президент, ни ВР не решили главной задачи, которая стоит перед государством-установление стабильного мира на юго-востоке. Повторюсь, они не сделали абсолютно ничего. Партия Оппозиционный блок имеет план урегулирования этой ситуации и способна добиться мира на выгодных, я подчеркиваю, а не на капитуляционных условиях". 

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Комментариев (9)
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ТакТакс    28.12.2018, 14:17
Оценка:  0
ТакТакс
Хотелось бы верить.
Или свежо ПИТАНИЕ,
да серется с трудом...
*******    28.12.2018, 14:13
Оценка:  0
*******
Щас сядут покурят план, который у них есть, и все изменится
Peyot    28.12.2018, 13:43
Оценка:  -1
Peyot
вот только озвучивать план полной капитуляции перед агрессором и уничтожения страны новинский и его молодая команда считают не верным!
ВосставшийИзБана    28.12.2018, 13:35
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Ты сер, а я, приятель, сед,
И волчью вашу я давно натуру знаю;
А потому обычай мой:
С волками иначе не делать мировой,
Как снявши шкуру с них долой».
И тут же выпустил на Волка гончих стаю.
chytan    28.12.2018, 13:29
Оценка:  +1
chytan
Чемодан-вокзал - россия !!! И прихватите "командировочников" с Донбаса и Крыма !!!
Sirko_1111    28.12.2018, 13:24
Оценка:  -3
Sirko_1111
Тю! Вопрос мира для украинцев не поддержит Вашингтонский обком США. Война - вот вопрос на повестке дня.
ВосставшийИзБана    28.12.2018, 13:31
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
А НАШИнгтонгский обком что говорит?
*******    28.12.2018, 14:14
Оценка:  0
*******
Звонил в Госдеп, там сказали, что Новинский вор и лжец, в топку его и его план
ВосставшийИзБана    28.12.2018, 13:23
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Есть ли у вас план, мистер Фикс?
Есть ли у меня план? Есть ли у меня план? Да у меня целых три плана!
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