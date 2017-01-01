Усилиями президента в 2018 нам удалось достичь и ряда громких дипломатических побед, – эксперт

Благодаря системной работе президента Петра Порошенко, Украине в 2018 году удалось достичь нескольких значительных побед на международной арене. Такое заявление на своей странице в Facebook сделал блогер и политический эксперт Владимир Макаровский.

"Для меня, пожалуй, самым резонансным стало предоставление Украине летального вооружения из США. Представляю себе, каких усилий это стоило, в том числе и лично Порошенко. Ведь раньше в Америке прямо заявляли: чем сможем – поможем, но на оружие не рассчитывайте, не хотим совсем уж поссориться с Россией. А теперь передают нам противотанковые комплексы "Джевелин", патрульные катера в полном боевом оснащении. И Волкер обещает, что это еще не все!" – отметил политолог.

Он считает, что результатом успешной политики президента в отношениях с США стал значительный прогресс Украины по вступлению в НАТО.

"Если раньше там нам улыбались, махали, но разговоры о перспективах вступления тактично заминали, то сейчас мы, во-первых, получили новый статус "страны-аспиранта". То есть Альянс официально признал правомерность наших претензий на членство. Во-вторых, в 2018 году удалось утвердить принципиально новую программу Украина-НАТО. В-третьих, НАТО уже в декабре предоставило нам военное оборудование. Которое, что символично, из Брюсселя в Украину было доставлено на борту президентского самолета", – подчеркнул блогер.

Одной из важных побед, по мнению Макаровского, стала победа над Россией в Совете Европы. Несмотря на значительное влияние РФ в этой организации, ей не удалось вернуться в ПАСЕ и оказалась на грани исключения из Совета. Как считает блогер, это произошло в том числе потому, что украинские дипломаты смогли донести до Европы позицию Украины до теперь она на грани вылета из самого Совета.

"В копилку побед над Россией в Европе также стоит занести и продление санкций. С этим были действительно серьезные проблемы, из-за позиции отдельных стран санкции могли сорваться. Но этого не случилось, украинская дипломатия во главе с президентом провела огромную работу, в итоге Россия остается под европейским экономическим давлением", – считает политолог.

Он также добавил, что еще одним достижением Украины стала окончательная переориентация экспорта из России в Европу. По словам блогера, за 10 месяцев, доля Евросоюза в структуре украинского экспорта возросла до 42,4%, при этом доля РФ достигла 7,8%.

"По мировым стандартам считается безопасным, когда доля одного рынка не превышает 7% – таким образом можно смело говорить, что мы обезопасили себя от России не только в военном и политическом, но и в экономическом плане! Резюмируя: многие могут подшучивать над лозунгом "Геть від Москви", но на практике мы видим, что это – не просто слова, это – реальный план действий, который усилиями Порошенко и его команды дает вполне осязаемые плоды", – подытожил Владимир Макаровский.