На Донбассе пограничники с начала года задержали более 150 сепаратистов

В 2018 году пограничники обнаружили восемь схронов оружия и боеприпасов в Донецкой и Луганской областях.

С начала года пограничники Донецко-Луганского регионального управления задержали 154 члены незаконных вооруженных формирований.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Как отмечается, в 2018 году пограничники обнаружили восемь схронов оружия и боеприпасов в Донецкой и Луганской областях. Кроме того, в контрольных пунктах въезда-выезда пограничники изъяли 33 единицы оружия, свыше 14 тысяч боеприпасов, 2,5 кг взрывчатки, более 5 кг наркотиков.

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Также, совместно с фискальными органами, было прекращено перевозки товаров почти на 100 млн гривен, выявлено более тысячи поддельных, чужих и недействительных документов, отказано в пропуске почти семи тысячам человек.

Напомним, ранее в городе Краматорск Донецкой области правоохранителям сдался бывший участник незаконных вооруженных формирований “ДНР“.