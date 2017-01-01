Минюст зарегистрировал восстановление Насирова в должности

По данным Единого реестра исполнительных производств, процесс возвращения экс-главы ГФСУ еще не завершен.

Насирова формально восстанавливают в должности, но завершать процесс не спешат acebook.com/rmnukr

Читай также: Суд отказал Насирову в иске на 1 млн грн

Минюст начал исполнительное производство по восстановлению Романа Насирова в должности главы Госфискальной службы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Единого реестра исполнительных производств.

Читай также: Суд может обязать врача выплатить Насирову 1 млн грн

В реестре указано, что производство начали 19 декабря. Взыскателем указан Насиров, а должником - Кабинет министров Украины. Из данных реестра следует, что исполнительное производство еще не завершено.

Напомним, ранее сообщалось, что Роман Насиров приходил в ГФСУ, но к исполнению обязанностей не приступал.

Читай также: Судья объяснила, почему Насирову пришлось вернуть работу

В Кабмине заверили, что не планируют возвращать Насирова на работу и выплачивать ему пропущенные зарплаты - там собираются обжаловать решение суда о его восстановлении.