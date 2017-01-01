Информации о пострадавших пока нет.

На месте работают медики скорой помощи, полицейские и спасатели

В Кривом Роге в кинотеатре обрушилась крыша

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В Кривом Роге в кинотеатре обрушилась крыша

В Металлургическом районе города Кривой Рог на проспекте Гагарина, 46, в пятницу, 28 декабря, около 11:30 обрушилась крыша здания бывшего кинотеатра Современник.

Об этом сообщает Первый Криворожский канал.

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На месте работают медики скорой помощи, полицейские и спасатели. Периметр кинотеатра оцеплен. Известно, что в последние годы кинотеатр не работал. Причины ЧП выясняются.

По словам заместителя мэра Кривого Рога Александра Катриченко, обрушилось около 40% кровли крыши бывшего киноконцертного зала.

“Здание находится в частной собственности. Собственник найден, вместе с правоохранительными органами будем устанавливать... охранять. .. Находиться здесь - опасно“ , - сказал Александр Катриченко.

Как сообщалось 3 декабря, крыша спортшколы в Вишневом “рухнула за 20 секунд“, подрядчику избрали меру пресечения.

