В Кривом Роге в кинотеатре обрушилась крыша
В Металлургическом районе города Кривой Рог на проспекте Гагарина, 46, в пятницу, 28 декабря, около 11:30 обрушилась крыша здания бывшего кинотеатра Современник.
Об этом сообщает Первый Криворожский канал.
Читай также: В Броварах в школе рухнула стена: детей эвакуировали
На месте работают медики скорой помощи, полицейские и спасатели. Периметр кинотеатра оцеплен. Известно, что в последние годы кинотеатр не работал. Причины ЧП выясняются.
По словам заместителя мэра Кривого Рога Александра Катриченко, обрушилось около 40% кровли крыши бывшего киноконцертного зала.
“Здание находится в частной собственности. Собственник найден, вместе с правоохранительными органами будем устанавливать... охранять. .. Находиться здесь - опасно“ , - сказал Александр Катриченко.
Как сообщалось 3 декабря, крыша спортшколы в Вишневом “рухнула за 20 секунд“, подрядчику избрали меру пресечения.