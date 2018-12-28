Одесситы устроили давку из-за бесплатных продуктов
Около 100 человек пришли за бесплатными продуктовыми наборами.
Одесситы устроили давку из-за бесплатных продуктов
© facebook.com/denis.kornyshev
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Одесситы устроили давку из-за бесплатных продуктов
В одесском супермаркете произошла давка
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Один из супермаркетов Одессы устроил акцию по раздаче бесплатных продуктовых наборов.
Об этом в пятницу, 28 декабря, на своей странице в соцсети Facebook сообщил одессит
В очереди собрались около сто человек. Из-за этого произошла давка. Как пишет Корнышев, в продуктовый набор входили мука, масло и крупы.
Как сообщалось, в ноябре в Душанбе устроили массовую драку из-за еды на фестивале плова.
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