Одесситы устроили давку из-за бесплатных продуктов

Около 100 человек пришли за бесплатными продуктовыми наборами.

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Один из супермаркетов Одессы устроил акцию по раздаче бесплатных продуктовых наборов.

Об этом в пятницу, 28 декабря, на своей странице в соцсети Facebook сообщил одессит Денис Корнышев .

В очереди собрались около сто человек. Из-за этого произошла давка. Как пишет Корнышев, в продуктовый набор входили мука, масло и крупы.

Как сообщалось, в ноябре в Душанбе устроили массовую драку из-за еды на фестивале плова.