Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Одесситы устроили давку из-за бесплатных продуктов

Комментариев: 1
Около 100 человек пришли за бесплатными продуктовыми наборами.
Одесситы устроили давку из-за бесплатных продуктов
© facebook.com/denis.kornyshev
Фото 1/3
  • В одесском супермаркете произошла давка
  • В одесском супермаркете произошла давка
  • В одесском супермаркете произошла давка
Одесситы устроили давку из-за бесплатных продуктов
В одесском супермаркете произошла давка
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Читай также: В московском метро произошла масштабная давка, есть пострадавшие

Один из супермаркетов Одессы устроил акцию по раздаче бесплатных продуктовых наборов.

Об этом в пятницу, 28 декабря, на своей странице в соцсети Facebook сообщил одессит Денис Корнышев.

В очереди собрались около сто человек. Из-за этого произошла давка. Как пишет Корнышев, в продуктовый набор входили мука, масло и крупы.

Как сообщалось, в ноябре в Душанбе устроили массовую драку из-за еды на фестивале плова.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Одесса, продукты, супермаркет, магазин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
alex-zol    28.12.2018, 17:02
Оценка:  +1
alex-zol
чет порохоботов не видать)))) про блины с лопаты не пишет никто))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь