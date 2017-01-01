Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Угрожал убить 20 детей: Житель Прикарпатья получил три года условно

Комментариев: 0
Угроза убить детей оказалась ложной, мужчина требовал выкуп за освобождение вымышленных заложников, но их данные взял их списка пропавших без вести.
Все угрозы оказались фейком
Все угрозы оказались фейком
npu.gov.ua

Шевченковский районный суд Киева 21 декабря приговорил к трем годам условно жителя Ивано-Франковской области, который 1 июля сделал ложное заявление о захвате в заложники 20 детей и угрожал их убить, если ему не предоставят 350 тысяч долларов.

Об этом говорится в судебном реестре.

Читай также: В Украине с начала года пропали более 10 тысяч детей

Обвиняемый уроженец села Черемхов Ивано-Франковской области пошел на сделку со следствием, поэтому ему назначили мягкое наказание. Он был признан виновным по ч.1 ст.259 Уголовного кодекса (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) и получил три года лишения свободы с испытательным сроком в один год. Преступник свою вину признал полностью и раскаялся.

Суд утвердил соглашение и приговорил подсудимого к 3 годам тюрьмы, освободив с испытательным сроком 1 год.

Информацию о пропавших детях аноним нашел на сайте Служба розыска детей.

Как сообщалось, в июле сообщение о содержании в заложниках около 20 детей было получено Национальной полицией Украины, СБУ и рядом СМИ. Полиции удалось найти и задержать злоумышленника.

Поделись:
Теги: заложники, пропавшие без вести, дети, Ивано-Франковская область
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь