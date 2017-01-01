Угрожал убить 20 детей: Житель Прикарпатья получил три года условно

Угроза убить детей оказалась ложной, мужчина требовал выкуп за освобождение вымышленных заложников, но их данные взял их списка пропавших без вести.

Шевченковский районный суд Киева 21 декабря приговорил к трем годам условно жителя Ивано-Франковской области, который 1 июля сделал ложное заявление о захвате в заложники 20 детей и угрожал их убить, если ему не предоставят 350 тысяч долларов.

Об этом говорится в судебном реестре.

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Обвиняемый уроженец села Черемхов Ивано-Франковской области пошел на сделку со следствием, поэтому ему назначили мягкое наказание. Он был признан виновным по ч.1 ст.259 Уголовного кодекса (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) и получил три года лишения свободы с испытательным сроком в один год. Преступник свою вину признал полностью и раскаялся.

Суд утвердил соглашение и приговорил подсудимого к 3 годам тюрьмы, освободив с испытательным сроком 1 год.

Информацию о пропавших детях аноним нашел на сайте Служба розыска детей.

Как сообщалось, в июле сообщение о содержании в заложниках около 20 детей было получено Национальной полицией Украины, СБУ и рядом СМИ. Полиции удалось найти и задержать злоумышленника.