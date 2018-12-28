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Меркель и Макрон требуют от РФ освобождения украинских моряков

Комментариев: 1
В заявлении речь идет также и о беспрепятственном прохождении судов через Керченский пролив.
Эммануэль Макрон, Владимир Путин и Ангела Меркель
Эммануэль Макрон, Владимир Путин и Ангела Меркель
EPA/UPG

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон требуют от президента России Владимира Путина обеспечить беспрепятственное прохождение всех судов через Керченский пролив и немедленного освобождения украинских моряков.

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Об этом говорится в совместном заявлении Меркель и Макрона о ситуации в Украине, обнародованном сегодня, пишет Левый берег.

“Мы требуем безопасного, свободного и беспрепятственного транзита для всех судов через Керченский пролив и немедленного и безоговорочного освобождения всех незаконно задержанных украинских моряков. Они тоже должны иметь возможность праздновать предстоящие праздники в кругу своих семей“, - сказано в заявлении.

Меркель и Макрон также приветствовали договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы (Украина - Россия - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) об установлении режима тишины на время новогодних и рождественских праздников.

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Напомним, пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей Военно-морских сил ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполя Азовского моря.

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Теги: Макрон, Меркель, Путин, Керченский конфликт, моряки
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Комментариев (2)
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Krotol2    28.12.2018, 17:26
Оценка:  0
Krotol2
Никто и ничего не требует.Всем н асрать
Септемберг    28.12.2018, 17:01
Оценка:  +1
Септемберг
А ничего,что там сложный проход и обязательно нужно лоцмана заказывать?То есть придётся кого то ставить в известность заранее))А ни хочицца))
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