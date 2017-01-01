Украина получила от НАТО лучшую оценку за последние годы

Страна успела выполнить больше половины задач годовой программы сотрудничества.

Кроме оборонных задач, Украине ради вступления в НАТО нужно двигаться и по пути демократизации Укринформ

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В НАТО положительно оценили ход выполнения Украиной Годовой национальной программы сотрудничества. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает Укринформ.

"Мы получили от Североатлантического альянса качественную оценку реализации нами Годовой национальной программы 2018 года, она существенно позитивнее, чем предыдущие оценки", - заверила чиновник.

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По ее словам, программа, прежде всего, связана со сферой нацбезопасности и обороны, и основная часть задач касается соответствующих министерств.

Годовая национальная программа сотрудничества с НАТО на 2018 год содержит 444 мероприятия с участием 58 министерств и ведомств.

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По результатам 9 месяцев текущего года 51% задач программы по сотрудничесву выполнен, еще 45% находятся в процессе выполнения. Только 4% этих задач перенесено на следующий год, отметила Климпуш-Цинцадзе.

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При этом в НАТО интегрируются не Вооруженные силы Украины, а вся страна, подчеркнула чиновник, потому большое количество задач касаются демократических реформ.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина рассчитывает на помощь НАТО в избирательный период.