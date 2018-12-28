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В Обухове мужчина застрелил мужа родной сестры

Комментариев: 1
Трое детей остались без отца.
Полиция разыскивает убийцу
Полиция разыскивает убийцу
kv.npu.gov.ua

В Обухове (Киевская область) семейная ссора закончилась убийством - мужчина застрелил мужа своей родной сестры и сбежал.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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В квартире многоэтажного дома, где вместе проживали брат с сестрой, ее муж и трое их детей произошло убийство. 38-летний мужчина убил мужа своей сестры. В частности, стало известно, что когда 48-летний муж сестры вышел во двор, родственник догнал его с оружием в руках и произвел несколько прицельных выстрелов. После чего убежал.

Очевидцы случившегося вызвали правоохранителей и медиков. Пострадавшего госпитализировали, но спасти его жизнь не удалось.

По данному факту открыто уголовное производство. Злоумышленника разыскивают.

Как сообщалось 28 ноября, на Волыни мужчина, убив будущего зятя и его отца, покончил с собой.

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Теги: убийство, Киевская область
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Комментариев (1)
Септемберг    28.12.2018, 16:57
Оценка:  +1
Септемберг
А оружие у него аткель?Явно не охотничье,а боевое.
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