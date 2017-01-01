Прокуратура передала дело о нападении на табор ромов во Львове в суд

Завершено расследование по уголовному делу в отношении организатора и 9 несовершеннолетних.

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Правоохранители завершили досудебное расследование по факту нападения на лагерь ромов во Львове. Уголовное дело в отношении 20-летнего организатора и девяти несовершеннолетних участников преступной группы передали в суд.

Об этом сообщает прокуратура Львовской области.

20-летнего организатора преступной группы Андрея Тычку подозревают в совершении умышленного убийства, хулиганстве и в вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность. Еще двоих несовершеннолетних также обвиняют в умышленном убийстве. Других нападающих правоохранители подозревают только в хулиганстве.

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В октябре прокуратура передала в суд также дело в отношении остальных четверых нападавших на ромский табор во Львове. Поэтому досудебное расследование в отношении всех 14 задержанных завершено.

Напомним, вечером 23 июня группа неизвестных с цепями, трубами и ножами напала на ромский табор на окраине Львова. В результате нападения был убит 24-летний житель табора, четыре человека получили ранения.