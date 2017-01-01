Днепропетровская фирма платила налоги "ДНР"

Товары отправляли сначала в Россию, а оттуда в "ДНР".

В Днепропетровской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили противоправную деятельность группы лиц, которые оказывали содействие террористической организации “ДНР“.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники наладили канал поставки товаров народного потребления и продуктов питания на временно неподконтрольную территорию Украины.

Для сокрытия противоправной деятельности преступники использовали различные регионы Украины, в частности офисные и складские помещения находились в городах Курахово и Краматорск Донецкой области, таможенное оформление экспорта товаров осуществлялось в зонах ответственности Киевской, Днепропетровской и Харьковской таможен.

После таможенного оформления товары поступали на территорию РФ где перегружались и доставлялись к так называемой “ДНР“. В дальнейшем, через предприятия зарегистрированы на временно оккупированных территориях, дельцы реализовывали продукцию и платили налоги фискальным органам квазигосударственного образования “ДНР“.

Сотрудники СБУ задержали организатора и двух исполнителей незаконной схемы. Извещены о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения - содержание под стражей.

Как сообщалось 19 октября, киевская фирма профинансировала “Л/ДНР“ на 2 млн гривен.