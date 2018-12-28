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Путин будет решать, кому из украинцев выдать паспорт по удаленной заявке

Комментариев: 2
Президент РФ подписал закон об упрощенном получении гражданства России.
Путин подписал закон, расширяющий его полномочия о выдаче гражданства иностранцам
Путин подписал закон, расширяющий его полномочия о выдаче гражданства иностранцам
EPA/UPG

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Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий его полномочиями решать, кому из иностранцев выдать российское гражданство в упрощенном порядке. Об этом сообщают РИА-Новости.

“Подписание этого закона позволяет принять в гражданство РФ в упрощенном порядке соотечественников, проживающих в странах со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, где происходят вооруженные конфликты или смена политического режима“, - отмечается в сообщении.

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Согласно документу, иностранным гражданам предлагается предоставить право подать заявление о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке, в том числе удаленно по месту пребывания.

Документ вступает в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.

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Ранее при принятии закона Госдума РФ отмечала, что он направлен “на поддержку граждан Украины“. Парламент России проголосовал за законопроект 18 декабря.

 

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Теги: РФ, гражданство, украинцы, Путин, закон, Госдума РФ
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Комментариев (2)
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ХЪ    28.12.2018, 17:02
Оценка:  -3
ХЪ
Пшел на х уй ублюдок епаный
Woodbrother    28.12.2018, 16:59
Оценка:  -5
Woodbrother
Умерший 15.02.2016 г. путен будет решать , кому выдать удостоверение заключенного концлагеря. Черный юмор какой то .
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