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В Украине хотят создать мобильный противокорабельный комплекс

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Украина ставит перед собой задачу создания противокорабельного комплекса, не только ракеты.
Состоялись испытания ракеты Нептун
Состоялись испытания ракеты Нептун
facebook.com/kbluchua

Комплекс должен быть мобильным, чтобы была возможность маневра, заявил во время интервью на телеканале ZIK министр обороны Украины Степан Полторак, передает УНИАН.

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“Что касается ракеты Ольха - мы находимся на завершающем этапе. Это хорошая ракета, но у нас есть и другие разработки, которые значительно повысят возможности артиллерийских подразделений ВС Украины. И вы видели испытания противокорабельной ракеты Нептун, которая показывает очень хорошие характеристики“, - отметил глава Минобороны. 

“Мы ставим перед собой задачу создания противокорабельного комплекса, не только ракеты. Он должен быть мобильным, чтобы была возможность маневра. Так мы сможем повысить уровень и возможности по сохранению территориальной целостности и морского побережья в неприкосновенности“, - подчеркнул Полторак.

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Напомним, ранее сообщалось, за последние 4,5 года президент Украины Петр Порошенко действительно смог превратить разоренное войско в боеспособную и современную армию, которая соответствует практически всем стандартам НАТО и готова дать отпор врагу. 

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Теги: Полторак, ракета, комплекс
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