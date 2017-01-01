В Украине хотят создать мобильный противокорабельный комплекс
Комплекс должен быть мобильным, чтобы была возможность маневра, заявил во время интервью на телеканале ZIK министр обороны Украины Степан Полторак, передает УНИАН.
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“Что касается ракеты Ольха - мы находимся на завершающем этапе. Это хорошая ракета, но у нас есть и другие разработки, которые значительно повысят возможности артиллерийских подразделений ВС Украины. И вы видели испытания противокорабельной ракеты Нептун, которая показывает очень хорошие характеристики“, - отметил глава Минобороны.
“Мы ставим перед собой задачу создания противокорабельного комплекса, не только ракеты. Он должен быть мобильным, чтобы была возможность маневра. Так мы сможем повысить уровень и возможности по сохранению территориальной целостности и морского побережья в неприкосновенности“, - подчеркнул Полторак.
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Напомним, ранее сообщалось, за последние 4,5 года президент Украины Петр Порошенко действительно смог превратить разоренное войско в боеспособную и современную армию, которая соответствует практически всем стандартам НАТО и готова дать отпор врагу.