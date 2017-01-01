В Украине хотят создать мобильный противокорабельный комплекс

Украина ставит перед собой задачу создания противокорабельного комплекса, не только ракеты.

Комплекс должен быть мобильным, чтобы была возможность маневра, заявил во время интервью на телеканале ZIK министр обороны Украины Степан Полторак, передает УНИАН.

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“Что касается ракеты Ольха - мы находимся на завершающем этапе. Это хорошая ракета, но у нас есть и другие разработки, которые значительно повысят возможности артиллерийских подразделений ВС Украины. И вы видели испытания противокорабельной ракеты Нептун, которая показывает очень хорошие характеристики“, - отметил глава Минобороны.

“Мы ставим перед собой задачу создания противокорабельного комплекса, не только ракеты. Он должен быть мобильным, чтобы была возможность маневра. Так мы сможем повысить уровень и возможности по сохранению территориальной целостности и морского побережья в неприкосновенности“, - подчеркнул Полторак.

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Напомним, ранее сообщалось, за последние 4,5 года президент Украины Петр Порошенко действительно смог превратить разоренное войско в боеспособную и современную армию, которая соответствует практически всем стандартам НАТО и готова дать отпор врагу.