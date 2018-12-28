На арест украинских моряков планируют пожаловаться в ЕСПЧ, минуя кассацию

Результат кассационного суда все равно известен на 99%, говорят адвокаты украинских моряков.

Адвокат не верит, что дальнейшие инстанции в России могут быть справедливее к украинским морякам facebook.com/anton.naumlyuk

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Адвокаты захваченных ФСБ России у берегов Крыма украинских военных намерены обратиться в Европейский суд по правам человека. Об этом сообщил крымский адвокат Эдем Семедляев, передают Крым.Реалии.

Он подчеркнул, что украинские моряки на каждом этапе судебного процесса заявляли, что считают себя военнопленными.

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"После отклонения апелляции уже можно обращаться в Европейский суд по правам человека, кассацию не обязательно проходить", - отметил он.

Команда адвокатов не определилась, будет подавать кассации или нет, потому что на 99% результат известен, говорит Семедляев.

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"До 24 января уже будет следующее продление, поэтому пока что мы еще думаем. В любом случае мы будем подавать заявление в ЕСПЧ", – добавил адвокат.

Напомним, оккупационный суд в Крыму ранее отклонил 20 из 24 апелляций на арест украинских моряков. Еще по четверым суд отказался рассматривать апелляцию, так как адвокаты опоздали со сроками ее подачи на неделю.