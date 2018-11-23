Минздрав уточнил, при каких условиях будет возможно возвращения лекарств
Министерство здравоохранения Украины уточнило опубликованное раньше заявление о возможности возврата лекарственных средств и медицинских изделий.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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“Возвращать можно только лекарственные средства и медицинские изделия ненадлежащего качества. Для этого необходимо предъявить расчетный документ на их приобретение. В таком случае потребитель имеет право просить вернуть уплаченные за лекарства деньги или заменить препарат на аналогичный“, - сказано в сообщении.
С 1 января вступает в силу Закон Украины от 23.11.2018 № 2628-VIII О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов. Он, в частности вносит изменения в требования потребителя относительно лекарственных средств и изделий медицинского назначения.
Министерство здравоохранения обращает внимание, что факт ненадлежащего качества подтверждается документами:
- вывод относительно качества лекарственных средств, выданный подчиненным лабораторией территориального органа Гослекслужбы и / или уполномоченным лабораторией;
- распоряжение Гослекслужбы о запрете обращения лекарственного средства.
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Чтобы обезопасить себя и не приобрести некачественные лекарства, Минздрав рекомендует проверять сайт Гослекслужбы, чтобы убедиться, что приобретенные препараты не запрещены. Минздрав также напоминает, что по требованию покупателя аптеки должны предоставить документы, подтверждающие надлежащее качество продукции, в частности, сертификат качества производителя.
Напоминаем, с 1 января 2019 года обслуживание пациентов, которые не подписали декларации с врачами, будет, как и раньше, бесплатным.