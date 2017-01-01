Непривитый младенец умер от гриппа на Харьковщине
Причина смерти семимесячного ребенка была подтверждена лабораторно.
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В Харьковской области семимесячный ребенок умер от гриппа. Это подтверждено лабораторно, сообщило ГУ “Харьковский областной лабораторный центр Минздрава Украины“, передает УНН.
“Это грипп. Ребенок привит не был. Дата рождения - май 2018“, - отметили в лабораторном центре.
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Летальный случай гриппа был подтвержден на текущей неделе. Ребенок проживал в Сахновщинском районе Харьковской области.
В Украине эпидемические пороги превышены в 8 областях. Ранее сообщалось, что за неделю от ОРВИ и гриппа в Украине умерли четыре человека.