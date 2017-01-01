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Непривитый младенец умер от гриппа на Харьковщине

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Причина смерти семимесячного ребенка была подтверждена лабораторно.
Младенца не прививали от гриппа
Младенца не прививали от гриппа
ua-reporter.com

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В Харьковской области семимесячный ребенок умер от гриппа. Это подтверждено лабораторно, сообщило ГУ “Харьковский областной лабораторный центр Минздрава Украины“, передает УНН.

“Это грипп. Ребенок привит не был. Дата рождения - май 2018“, - отметили в лабораторном центре.

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Летальный случай гриппа был подтвержден на текущей неделе. Ребенок проживал в Сахновщинском районе Харьковской области.

В Украине эпидемические пороги превышены в 8 областях. Ранее сообщалось, что за неделю от ОРВИ и гриппа в Украине умерли четыре человека.

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Теги: грипп, ОРВИ, смерть, дети, младенец, лаборатория, прививка
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