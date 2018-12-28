В Керченском проливе обнаружили бомбу

Авиационная бомба весом в 250 кг, обнаруженная в прибрежной зоне пролива, была обезврежена.

В прибрежной полосе Керченского пролива обнаружили 250-килограммовую авиационную бомбу времен Второй мировой войны. Об этом в пятницу, 28 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на так называемое "крымское управление Росгвардии".

Бомбу в прибрежной зоне обнаружили сотрудники "Росгвардии".

Прибывшая на место инженерно-техническая группа определила, что это 250-килограммовая авиационная бомба времен Второй мировой войны.

После того, как росгвардейцы убедились, что боеприпас не сдетонирует при транспортировке, он был передан взрывотехникам для его дальнейшего уничтожения.

Напомним, в Италии из-за авиабомбы времен Второй мировой войны эвакуировали семь тысяч человек.

Ранее в Европейском квартале Франкфурта-на-Майне нашли во время строительных работ бомбу времен Второй мировой войны.

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