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В Керченском проливе обнаружили бомбу

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Авиационная бомба весом в 250 кг, обнаруженная в прибрежной зоне пролива, была обезврежена.
В Керченском проливе нашли авиабомбу
В Керченском проливе нашли авиабомбу
Еv-utkin.livejournal.com

В прибрежной полосе Керченского пролива обнаружили 250-килограммовую авиационную бомбу времен Второй мировой войны. Об этом в пятницу, 28 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на так называемое "крымское управление Росгвардии".

Бомбу в прибрежной зоне обнаружили сотрудники "Росгвардии".

Прибывшая на место инженерно-техническая группа определила, что это 250-килограммовая авиационная бомба времен Второй мировой войны.

После того, как росгвардейцы убедились, что боеприпас не сдетонирует при транспортировке, он был передан взрывотехникам для его дальнейшего уничтожения.

Напомним, в Италии из-за авиабомбы времен Второй мировой войны эвакуировали семь тысяч человек.

Ранее в Европейском квартале Франкфурта-на-Майне нашли во время строительных работ бомбу времен Второй мировой войны.

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Теги: Крым, бомба, Керченский пролив, боеприпасы, взрывчатка
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Ekyvok    28.12.2018, 18:36
Оценка:  +2
Ekyvok
Дивно, що без візитівки Яроша.-)
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