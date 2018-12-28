Долг за коммуналку вырос на 8,5 млрд грн за месяц

В ноябре задолженность населения за коммунальные услуги выросла до 47,7 млиллиарда гривен.

За ноябрь долг за потребленные жилищно-коммунальные услуги увеличился на 8,5 млрд гривен до 47,7 млрд гривен. Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики.

По данным статистического ведомства, на конец ноября 2018 года задолженность населения по уплате за поставки природного газа составила 22,1 млрд грн, за централизованное отопление и снабжение горячей водой - 13,6 млрд грн, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий - 4,0 млрд грн, за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод - 3,1 млрд грн, за вывоз бытовых отходов - 0,6 млрд грн, за поставку электрической энергии - 4,3 млрд грн.

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт·ч), на одного владельца лицевого счета в ноябре 2018 года составляли 1803,3 грн.

Среди регионов наибольшая задолженность за отопление и горячее водоснабжение зафиксирована в Киеве (3,057 млрд гривен), Харьковской (2,317 млрд гривен) и Днепропетровской (1,918 млрд гривен) областях; за газоснабжение - в Харьковской (2,503 млрд гривен), Днепропетровской (2,465 млрд гривен) и Одесской (2,092 млрд гривен) областях.

Наибольшая задолженность по квартирной плате в ноябре зафиксирована в Киеве (795,340 млн гривен), Днепропетровской (831,312 млн гривен) и Донецкой (373,310 млн гривен) областях.

Согласно данным Госстата, в ноябре 2018 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 6,6 млрд грн (46,6% начисленных за этот период сумм), за поставку электрической энергии - 3,0 млрд грн (111,5%).

Как сообщалось, в октябре долг населения за коммуналку увеличился на миллиард гривен до 39,2 млрд гривен. При этом, на конец декабря 2017 года украинцы задолжали за жилищно-коммунальные услуги 32,3 млрд грн.

Отметим, с ноября в Украине на 23,5% выросди тарифы на газ, что повлечет повышение цен на отопление и увеличение сумм в платежках украинцев.

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