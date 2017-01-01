В МИД отреагировали на стену в Крыму: "Заборы ничего не изменят"

Ответственность за оккупацию полуострова все равно наступит, уверены во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД заверили, что стеной принадлежность Крыма Украине не изменить facebook.com/UkraineMFA/

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Построенное оккупантами ограждение на админгранице между материковой Украиной и оккупированным Крымом не даст им избежать ответственности за свои преступления. Об этом в Twitter написала спикер МИД Екатерина Зеленко.

"Сооружение государством-оккупантом мостов, заборов или ограждений ничего не изменит в статусе украинского Крыма", - подчеркнула она.

Спорудження державою-окупантом мостів, парканів чи огорож нічого не змінить у статусі українського Криму. Правова відповідальність кремлівського окупаційного режиму за злочини є неминучою. #CrimeaIsUkraine — Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) 28 декабря 2018 г.

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Правовая ответственность кремлевского оккупационного режима за преступления неизбежна, добавила Зеленко.

Ранее в МинВОТ назвали странным решением строительство стены на админгранице с материковой Украиной, ведь к полуострову очень много обходных путей. Кроме того, в ведомстве заверили, что МИД направит в РФ ноту протеста, чтобы впоследствии иметь доказательную базу попыток решения конфликта мирным путем.