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В МИД отреагировали на стену в Крыму: "Заборы ничего не изменят"

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Ответственность за оккупацию полуострова все равно наступит, уверены во внешнеполитическом ведомстве.
В МИД заверили, что стеной принадлежность Крыма Украине не изменить
В МИД заверили, что стеной принадлежность Крыма Украине не изменить
facebook.com/UkraineMFA/

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Построенное оккупантами ограждение на админгранице между материковой Украиной и оккупированным Крымом не даст им избежать ответственности за свои преступления. Об этом в Twitter написала спикер МИД Екатерина Зеленко.

"Сооружение государством-оккупантом мостов, заборов или ограждений ничего не изменит в статусе украинского Крыма", - подчеркнула она.

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Правовая ответственность кремлевского оккупационного режима за преступления неизбежна, добавила Зеленко.

Ранее в МинВОТ назвали странным решением строительство стены на админгранице с материковой Украиной, ведь к полуострову очень много обходных путей. Кроме того, в ведомстве заверили, что МИД направит в РФ ноту протеста, чтобы впоследствии иметь доказательную базу попыток решения конфликта мирным путем. 

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Теги: Крым, стена, заграждение, забор, МИД, МинВОТ
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