Политическая реклама на ТВ обойдется в тысячи грн в секунду

В прайм-тайм суммы могут доходить почти до 6000 грн за одну секунду эфира.

Политреклама на ТВ в прайм-тайм дешево обойдется только на музыкальном канале tsn.ua

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Политическая реклама в Украине дешевле всего обойдется на музыкальном канале, дороже всего - на телеканале "Украина". Расценки на нее приводит Интерфакс-Украина, ссылаясь на объявления телекомпаний в "Голосе Украины".

Дороже всего будет стоить реклама на период выборов президента на телеканалах "Украина", "Футбол 1" и "Футбол 2" – 5658 грн/секунду эфирного времени в прайм-тайм - с 18:00 до 19:00. Недешево будет рекламироваться и на "Интере" - 2660 грн вне зависимости от дня недели.

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На третьем месте - "СТБ" - там реклама будет стоить 1296 грн в секунду в воскресенье и 668,4 грн в секунду в будни. На ICTV за прайм-тайм придется заплатить 886,8 грн в воскресенье и 927,6 в будни.

Секунда рекламы в промежутке с 18:00 до 19:00 на "Новом канале" обойдется в 872,4 грн в воскресенье и 495,6 грн в будни, на NewsOne в любой день можно прорекламироваться за 650 грн в секунду. Дешево в это время будет пиариться только на М2 - за 8,4 грн в секунду.

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Самой дешевой для кандидатов будет реклама в промежутке с 1:00 ночи до 6:00 утра: от 0,24 грн за секунду на телеканале "Оце" и до 1498 грн в секунду на телеканалах "Украина", "Футбол 1" и "Футбол 2".

Относительно недорого стоит ночная реклама и на "Новом канале", "СТБ", М1 и ICTV - в 1,2 грн в секунду. Но вот на NewsOne она будет стоить уже 520 грн в секунду.

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Реклама в промежутке с 7:00 до 8:00 стоит от 2,4 грн в воскресенье на телеканале М2 до 839 грн на телеканалах "Украина", "Футбол 1" и "Футбол 2".

Секунда рекламы в этом часовом промежутке на "Новом канале" обойдется в 75,6 грн в воскресенье и 135,6 грн в будни, на "СТБ" – в 247,2 грн и 182,4 грн, на ICTV – в 334,8 грн и 320,4 грн, на "Интере" и NewsOne – в 510 грн и 420 грн соответственно вне зависимости от дня недели.

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Телеканал "Прямой" предлагает купить секунду в эфире с 1:00 до 17:00 за 500 грн, а с 17:00 до 1:00 – за 700 грн.

На радио самым дорогим остается эфирное время в Киеве – до 4 грн/секунду в дневное и 2 грн/секунду в ночное время у радио "Шансон".

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Эфирное время в городах-миллионниках и Львове стоит от 0,3 грн/секунду до 1,5 грн/секунду, в других областных центрах и городах районного значения – от 0,1 до 0,8 грн/секунду.

Напомним, ранее в центре Киева появилась реклама якобы от Партии регионов, которой не существует с 2014 года.