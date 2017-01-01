Запрет на въезд для мужчин-россиян снят - ГПСУ

Формально запрет снят, но граждан России продолжат усиленно проверять, сообщили в погранслужбе.

За время военного положения поток россиян в Украину уменьшился по меньшей мере вдвое RFE/RL

Запрет на въезд в Украину мужчинам-гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет был снят после завершения действия военного положения, однако Госпогранслужба продолжит проверять россиян мужского пола в усиленном режиме. Об этом в пятницу, 28 декабря, сообщил пресс-секретарь украинской ГПСУ Олег Слободян, пишет Гордон.

"Военное положение не продлили - значит, угроза вторжения российских войск снизилась. Тем не менее вопрос обеспечения безопасности на границе по-прежнему актуален. Поэтому мы продолжаем охранять границу в усиленном режиме. Используя опыт военного положения, осуществляем повышенный контроль над въездом иностранцев в Украину", - сообщил он.

Слободян подчеркнул, что особое внимание уделяется въезжающим в страну гражданам 70 стран из перечня миграционного риска. "Россия тут на первом месте. Запрет на въезд мужчинам из РФ снят. Но Госпогранслужба продолжает проводить контроль второй линии со всеми гражданами России, уточняя цель их визита в Украину. После этого принимается решение о целесообразности их въезда в нашу страну", - рассказал представитель Госпогранслужбы.

Он отметил, что едущим в Украину россиянам, помимо загранпаспорта, могут потребоваться и другие документы, подтверждающие цель визита в эту страну.

"Например, если человек едет в Украину для участия в каких-то культурных или спортивных мероприятиях, и никогда не нарушал украинское законодательство при въезде в оккупированный Крым, то мы принимаем положительное решение. Законодательство не менялось ни до военного положения, ни после него. Основанием для въезда в Украину для россиян является заграничный паспорт гражданина РФ. Но с учетом угроз, исходящих от России, наши пограничники могут проводить контроль второй линии, чтобы выяснять все подробности и обстоятельства", - объяснил Слободян.

Как известно, за время действия военного положения в Украину не пустили 1616 граждан России.

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