В Севастополе обнаружили подпольную оружейную мастерскую

В подвале жилого дома в Севастополе обнаружена подпольная мастерская, оборудованная для переработки и реставрации стрелкового оружия.

Изъятое оружие было собрано и доукомплектовано в кустарных условиях Иллюстративное фото

В аннексированном Севастополе в одном из жилых домов обнаружили подпольную мастерскую по переработке и реставрации стрелкового оружия, в том числе пулеметов. Об этом в пятницу, 28 декабря, сообщает пресс-служба ФСБ России.

"В ходе проверки информации о причастности группы лиц к противоправной деятельности, связанной с незаконным оборотом оружия, его основных частей и боеприпасов, в подвале жилого дома в Севастополе обнаружена подпольная мастерская, оборудованная для переработки и реставрации оружия и средств поражения", - говорится в сообщении.

Указано, что силовики изъяли у владельца мастерской 15 предметов, похожих на стрелковое оружие. Среди них - оружие, похожее на автомат Калашникова, пулемет Дегтярева, пистолет-пулемет Томпсона, винтовку Мосина, самозарядный карабин Токарева.

Отмечается, что все изъятое оружие собрано и доукомплектовано в кустарных условиях.

Ранее в Запорожье ликвидировали оружейную мастерскую.

Перед этим сотрудники СБУ обнаружили в Одессе подпольную мастерскую по переоборудованию стрелкового оружия.

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