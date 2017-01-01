В Харькове полиция сорвала "сходку" криминальных авторитетов
Харьковские оперативники приехали на собрание криминальных авторитетов и задержали 20 человек. Об этом в пятницу, 28 декабря, сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Бех на своей странице в Facebook.
"В полицию поступила информация, что лидеры бандитских группировок намеревались помянуть "вора в законе" Васю Хоржа, распределить "общак" и спланировать будущую преступную деятельность на Харьковщине. Их планы сорвали оперативники Управления стратегических расследований областного главка полиции", - написал Бех.
По его словам, задержаны 20 человек, которые ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности, среди которых "вор в законе" и местный авторитет по прозвищу "Валерсон".
Правоохранители проверяют задержанных на причастность к совершению преступлений на территории Харькова и области.
Cмотрите фотогалерею: В Харькове полиция сорвала "сходку" криминальных авторитетов
Ранее в Киеве полиция наведалась на "сходку" 47 криминальных авторитетов. Они собрались памянуть умершего в 2011 году бывшего держателя "воровского общака" Украины по прозвищу "Мамед".
Напомним, Украина выдворила в Грузию "вора в законе" Арчи. Гражданин Грузии последние три года отбывал наказание в Шепетовской исправительной колонии за совершение разбойных нападений.
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