В Харькове полиция сорвала "сходку" криминальных авторитетов

Лидеры бандитских группировок собрались помянуть "вора в законе" Васю Хоржа, распределить "общак" и спланировать будущую деятельность.

Харьковские оперативники приехали на собрание криминальных авторитетов и задержали 20 человек. Об этом в пятницу, 28 декабря, сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Бех на своей странице в Facebook.

"В полицию поступила информация, что лидеры бандитских группировок намеревались помянуть "вора в законе" Васю Хоржа, распределить "общак" и спланировать будущую преступную деятельность на Харьковщине. Их планы сорвали оперативники Управления стратегических расследований областного главка полиции", - написал Бех.

По его словам, задержаны 20 человек, которые ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности, среди которых "вор в законе" и местный авторитет по прозвищу "Валерсон".

Правоохранители проверяют задержанных на причастность к совершению преступлений на территории Харькова и области.

Ранее в Киеве полиция наведалась на "сходку" 47 криминальных авторитетов. Они собрались памянуть умершего в 2011 году бывшего держателя "воровского общака" Украины по прозвищу "Мамед".

Напомним, Украина выдворила в Грузию "вора в законе" Арчи. Гражданин Грузии последние три года отбывал наказание в Шепетовской исправительной колонии за совершение разбойных нападений.

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