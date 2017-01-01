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В Украине сократилась задолженность по зарплатам

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За месяц долги по зарплатам сократились на два процента. Больше всего задолжали работникам в Донецкой и Луганской областях.
В Украине незначительно снизилась задолженность по зарплатам
В Украине незначительно снизилась задолженность по зарплатам
Корреспондент.net

В ноябре 2018 года задолженность по зарплатам в Украине сократилась более чем на 64 млн гривен, что составляет чуть более двух процентов от суммы задолженности месяцем ранее. Об этом в пятницу, 28 декабря, сообщает Государственная служба статистики.

Отмечается, что по состоянию на 1 декабря общая сумма задолженности по зарплате составляла 2819,4 млн. грн., что на 64,2 млн грн меньше, чем месяцем ранее.

В то же время с начала года задолженность по зарплатам выросла на 451 млн грн (на 19,0%).

Так, по данным ведомства, задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 декабря составила 1621,1 млн грн, что на 73,8 млн грн меньше, чем месяц назад.

Больше всего работникам задолжали в Донецкой (497 млн грн) и Луганской (517 млн грн) областях.

 

Как сообщалось, в Минсоцполитики подсчитали, что зарплаты растут быстрее, чем расходы на коммуналку.

А премьер-министр Владимир Гройсман спрогнозировал, что в следующем году средняя зарплата превысит 10,5 тысяч гривен.

 

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Теги: статистика, зарплаты, задолженность по выплате зарплаты, Госстат
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Источник: korrespondent.net

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