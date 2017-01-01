В Украине создадут противокорабельный комплекс - Минобороны

Созданный в Украине противокорабельный комплекс должен быть мобильным, чтобы была возможность маневра.

Украина намерена создать противокорабельный комплекс, который должен быть мобильным, чтобы была возможность маневра. Об этом заявил в пятницу, 28 декабря, министр обороны Степан Полторак, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Мы ставим перед собой задачу создания противокорабельного комплекса, не только ракеты. Он должен быть мобильным, чтобы была возможность маневра. Таким образом, мы сможем повысить уровень и возможности по сохранению территориальной целостности и морского побережья в неприкосновенности", - отметил Полторак.

Кроме того, по его словам, ракета Ольха находится на завершающем этапе.

"Что касается ракеты Ольха - мы находимся на завершающем этапе. Это хорошая ракета, однако у нас есть и другие разработки, которые значительно повысят возможности артиллерийских подразделений ВСУ. И вы видели испытания противокорабельной ракеты Нептун, которая показывает очень хорошие характеристики", - подчеркнул министр.

Ранее стало известно, что Военно-морские силы Украины в 2019 году получат разведывательный корабль и новый ракетный комплекс.

Также Степан Полторак сообщал, что возле Азовского моря построят морскую военную базу.

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