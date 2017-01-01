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В Украине создадут противокорабельный комплекс - Минобороны

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Созданный в Украине противокорабельный комплекс должен быть мобильным, чтобы была возможность маневра.
Украинский флот усилят противокорабельным комплексом (архивное фото)
Украинский флот усилят противокорабельным комплексом (архивное фото)

Украина намерена создать противокорабельный комплекс, который должен быть мобильным, чтобы была возможность маневра. Об этом заявил в пятницу, 28 декабря, министр обороны Степан Полторак, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Мы ставим перед собой задачу создания противокорабельного комплекса, не только ракеты. Он должен быть мобильным, чтобы была возможность маневра. Таким образом, мы сможем повысить уровень и возможности по сохранению территориальной целостности и морского побережья в неприкосновенности", - отметил Полторак.

Кроме того, по его словам, ракета Ольха находится на завершающем этапе.

"Что касается ракеты Ольха - мы находимся на завершающем этапе. Это хорошая ракета, однако у нас есть и другие разработки, которые значительно повысят возможности артиллерийских подразделений ВСУ. И вы видели испытания противокорабельной ракеты Нептун, которая показывает очень хорошие характеристики", - подчеркнул министр.

Ранее стало известно, что Военно-морские силы Украины в 2019 году получат разведывательный корабль и новый ракетный комплекс.

Также Степан Полторак сообщал, что возле Азовского моря построят морскую военную базу.

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Теги: Минобороны
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Источник: korrespondent.net

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