Политическая сила Вадима Рабиновича по последним соцопросам вышла на второе место

Политическая партия Вадима Рабиновича «Оппозиционная платформа – За життя» оказалась на втором месте в рейтинге электоральных симпатий. Соответствующие данные опубликовал Центр социальных исследований «София» по результатам проведенного опроса.

«Среди респондентов, которые принимают участие в выборах, за партию «Батькивщина» планируют проголосовать 16,7%, за «Оппозиционную платформу – За життя» – 11,1% опрошенных, а за «Слугу народа» – 10,8%. Пятипроцентный барьер также преодолевают «Блок Петра Порошенко «Солидарность», партия «Гражданская позиция» и Радикальная партия Олега Ляшко», – сказано в сообщении.

Согласно результатам социсследования, если бы президентские выборы состоялись сейчас, большинство респондентов проголосовали бы за Юлию Тимошенко, Владимира Зеленского и Юрия Бойко.

«За Юлию Тимошенко готовы проголосовать 16,9% опрошенных, за Владимира Зеленского – 11,3%, а за Юрия Бойко –10,9% респондентов. Учитывая статистическую погрешность, необходимо также указать, что некоторые потенциальные кандидаты также имеют шанс пройти во второй тур выборов. Достаточно высокие показатели у Петра Порошенко (9,4%), Анатолия Гриценко (7,9%) и Олега Ляшко (6,3%)», – говорится в исследовании «Софии».

Отметим, соцопрос проходил с 16 по 25 декабря 2018 года во всех областях Украины (за исключением неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также АР Крым). В нем приняли участие 2003 респондента в возрасте старше 18 лет. Статистическая погрешность исследования не превышает 2,2%.