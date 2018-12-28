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Политическая сила Вадима Рабиновича по последним соцопросам вышла на второе место

Комментариев: 4
Политическая сила Вадима Рабиновича по последним соцопросам вышла на второе место

Политическая партия Вадима Рабиновича «Оппозиционная платформа – За життя» оказалась на втором месте в рейтинге электоральных симпатий. Соответствующие данные опубликовал Центр социальных исследований «София» по результатам проведенного опроса.
«Среди респондентов, которые принимают участие в выборах, за партию «Батькивщина» планируют проголосовать 16,7%, за «Оппозиционную платформу – За життя» – 11,1% опрошенных, а за «Слугу народа» – 10,8%.  Пятипроцентный барьер также преодолевают «Блок Петра Порошенко «Солидарность», партия «Гражданская позиция» и Радикальная партия Олега Ляшко», – сказано в сообщении. 
Согласно результатам социсследования, если бы президентские выборы состоялись сейчас, большинство респондентов проголосовали бы за Юлию Тимошенко, Владимира Зеленского и Юрия Бойко. 
«За Юлию Тимошенко готовы проголосовать 16,9% опрошенных, за Владимира Зеленского – 11,3%, а за Юрия Бойко –10,9% респондентов. Учитывая статистическую погрешность, необходимо также указать, что некоторые потенциальные кандидаты также имеют шанс пройти во второй тур выборов. Достаточно высокие показатели у Петра Порошенко (9,4%), Анатолия Гриценко (7,9%) и Олега Ляшко (6,3%)», – говорится в исследовании «Софии». 
Отметим, соцопрос проходил с 16 по 25 декабря 2018 года во всех областях Украины (за исключением неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также АР Крым). В нем приняли участие 2003 респондента в возрасте старше 18 лет. Статистическая погрешность исследования не превышает 2,2%.

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Комментариев (5)
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M256    28.12.2018, 21:59
Оценка:  0
M256
Что за лузеры, заплатите мне пару штук баксов, и по результатам исследований моего института "ООО "Элитные соцопросы без рекламы и смс", ваша партия на первое место за сутки выйдет!
big-pronto36    28.12.2018, 21:39
Оценка:  +1
big-pronto36
Шлемазл!!!!!!!!
Ruspidor    28.12.2018, 21:28
Оценка:  +2
Ruspidor
На второе место после партии единая рассия?
Krotol2    28.12.2018, 21:27
Оценка:  -4
Krotol2
Ура
vicinq    28.12.2018, 20:58
Оценка:  +1
vicinq
среди его друзей и родственников то да , на выборах про это г... не вспомнят.
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