Днем на Донбассе продолжали стрелять, есть раненые

С начала суток на Донбассе зафиксированы случаи применения запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

Украинские военные дают адекватный ответ на каждый случай обстрелов со стороны сепаратистов Минобороны

В течение текущих суток, 28 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе сепаратисты по состоянию на 18:00 пятницы шесть раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксированы два случая применения запрещенного Минскими соглашениями вооружения, сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

В частности, сепаратисты обстреляли позиции Объединенных сил из минометов калибра 82 мм в районе населенных пунктов Новотошковское на Луганском и Гнутово на Мариупольском направлениях.

Также опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселка Болотное на Луганском направлении, а также в районе населенных пунктов Славное, Тарамчук, Пески на Донецком направлении.

"В течение текущих суток ранения получил один военнослужащий Объединенных сил", - доложили в штабе ООС.

Ранее на всей линии боевого столкновения на Донбассе с 00:00 29 декабря 2018 года Украина объявила бессрочный режим "тишина".

Также сообщалось, что так называемая "народная милиция" самопровозглашенной "ЛНР" заявила, что сбила беспилотный летательный аппарат украинских силовиков у линии соприкосновения на Донбассе.

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