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Днем на Донбассе продолжали стрелять, есть раненые

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С начала суток на Донбассе зафиксированы случаи применения запрещенного Минскими соглашениями вооружения.
Украинские военные дают адекватный ответ на каждый случай обстрелов со стороны сепаратистов
Украинские военные дают адекватный ответ на каждый случай обстрелов со стороны сепаратистов
Минобороны

В течение текущих суток, 28 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе сепаратисты по состоянию на 18:00 пятницы шесть раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксированы два случая применения запрещенного Минскими соглашениями вооружения, сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

В частности, сепаратисты обстреляли позиции Объединенных сил из минометов калибра 82 мм в районе населенных пунктов Новотошковское на Луганском и Гнутово на Мариупольском направлениях.

Также опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселка Болотное на Луганском направлении, а также в районе населенных пунктов Славное, Тарамчук, Пески на Донецком направлении.

"В течение текущих суток ранения получил один военнослужащий Объединенных сил", - доложили в штабе ООС.

Ранее на всей линии боевого столкновения на Донбассе с 00:00 29 декабря 2018 года Украина объявила бессрочный режим "тишина".

Также сообщалось, что так называемая "народная милиция" самопровозглашенной "ЛНР" заявила, что сбила беспилотный летательный аппарат украинских силовиков у линии соприкосновения на Донбассе.

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Теги: донбасс, военные, обстрел, ранение, сепаратисты, ВСУ, ситуация на востоке Украины, раненые в АТО, война на Донбассе, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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