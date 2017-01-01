Парубий рассказал о штрафах депутатам-прогульщикам

Еще одним эффективным методом, по словам спикера, является обнародование списка отсутствовавших на заседании.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что одним из методов борьбы с отсутствием народных депутатов на пленарных заседаниях Верховной рады могут быть финансовые штрафы. Об этом он сказал во время интервью на телеканале Рада.

Парубий считает, что штрафы за прогулы могут быть одним из методов борьбы с низкой посещаемостью депутатов. Также в числе методов борьбы – обнародование имен прогульщиков.

"Периодически публикую в газете. Это очень эффективный способ. Последний раз, это было на позапрошлой неделе, когда не проходило решение. Я сказал, что если через пять минут в зале не будет кворума, я опубликую в Голосе Украины каждого, кто отсутствовал на этой сессии", - заявил Парубий.

По его словам, подобная практика призывания депутатов к голосованию применяется в других странах.

"В течение пяти минут, все, кого не было, прибежали в сессионный зал и работа пошла успешно. Конечно, этот призыв не делает чести украинскому парламенту. Хотя, эта практика есть в американском конгрессе. Есть сигнал, который поступает во все кабинеты депутатов, чтобы они собрались. У нас нет такой системы. Приходится предупреждать и приглашать депутатов в зал", - добавил он.

Ранее был назван самый неэффективный нардеп Украины.

Как сообщалось, в течение восьмой сессии (февраль - июль 2018 года) 53 народных депутата пропустили 90% голосований Рады.

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