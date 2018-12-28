Украина получит патрульные катера от США в 2019 году - ВМС

В Военно-морских силах ВСУ ожидают поступления американских катеров класса Айленд летом 2019 года.

Украина получит от США патрульные катера класса Айленд летом 2019 года. Об этом в пятницу, 28 декабря, заявил командующий Военно-морских сил ВСУ Игорь Воронченко.

"В июле они (катера - ред.) должны быть в Украине. Экипажи готовятся, согласованы порядок доукомплектования этих кораблей и порядок совместной подготовки на базе в Балтиморе (в США - ред.). Скорректированы и последние меры, которые мы должны предпринять, чтобы катера как можно скорее прибыли в Украину", - сказал командующий ВМС.

Ранее Мариупольский отряд морской охраны Госпогранслужбы пополнился малым пограничным катером проекта UMS-1000 PC 12 M-2.

Также сообщалось, что в течение 2019 года ВМС Украины получат четыре боевых катера Кентавр и Гюрза-М.

Источник: Украинская служба DW

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