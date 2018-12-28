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Украина получит патрульные катера от США в 2019 году - ВМС

Комментариев: 1
В Военно-морских силах ВСУ ожидают поступления американских катеров класса Айленд летом 2019 года.
Американський патрульний катер типу Айленд
Американський патрульний катер типу Айленд
uk.wikipedia.org

Украина получит от США патрульные катера класса Айленд летом 2019 года. Об этом в пятницу, 28 декабря, заявил командующий Военно-морских сил ВСУ Игорь Воронченко.

"В июле они (катера - ред.) должны быть в Украине. Экипажи готовятся, согласованы порядок доукомплектования этих кораблей и порядок совместной подготовки на базе в Балтиморе (в США - ред.). Скорректированы и последние меры, которые мы должны предпринять, чтобы катера как можно скорее прибыли в Украину", - сказал командующий ВМС.

Ранее Мариупольский отряд морской охраны Госпогранслужбы пополнился малым пограничным катером проекта UMS-1000 PC 12 M-2.

Также сообщалось, что в течение 2019 года ВМС Украины получат четыре боевых катера Кентавр и Гюрза-М.

Источник: Украинская служба DW

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Теги: США, Украина-США, армия, ВМС Украины, флот, ВМС, катер, ВСУ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Boxerogos    28.12.2018, 23:16
Оценка:  0
Boxerogos
А авианосцы не получит?Эх!
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