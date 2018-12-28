Украина усилила погранконтроль для женщин из РФ

Госпогранслужба осуществляет усиленные меры контроля за въездом в Украину не только мужчин - граждан России, но и женщин.

Запрет на въезд граждан РФ в Украину не снят AP

Государственная пограничная служба Украины осуществляет усиленные меры контроля за въездом на территорию страны не только мужчин - граждан России, но и женщин. Об этом заявил в пятницу, 28 декабря, спикер главы Госпогранслужбы Олег Слободян, сообщает РБК-Украина.

В частности, представитель ГПСУ отрицает информацию, распространенную в СМИ, о том, что запрет на въезд граждан РФ в Украину снят.

"Запрет на въезд иностранцев не снят. В кругу нашего зрения граждане из 70 стран так называемого миграционного риска. Но, конечно, в эпицентре внимания - Россия. Угроза вторжения РФ несколько снизилась, поэтому военное положение снято, но угроза на госгранице остается, поэтому пограничники продолжают осуществлять мероприятия усиленного контроля за въездом иностранцев на территорию Украины", - отметил Слободян.

По его словам, естественно, что в центре нашего внимания - граждане РФ - мужчины, которые могут участвовать в дестабилизирующих антиукраинских мероприятиях.

"Однако, пограничному контролю второй линии также подвергаются женщины, так как именно они могут работать по заданию спецслужб РФ", - заявил Слободян.

Ранее сообщалось, что запрет на въезд в Украину мужчинам-гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет был снят после завершения действия военного положения.

Напомним, за время действия военного положения в Украину не пустили 1616 граждан России.

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