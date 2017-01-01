"Новогоднее" перемирие вступило в силу на Донбассе

Перемирие на Донбассе будет действовать с 29 декабря в течение зимних новогодних праздников.



На Донбассе, начиная с полуночи 29 декабря, начал действовать режим тишины в связи с грядущими новогодними праздниками.



Этот период Украина использует для ремонта объектов инфраструктуры, поврежденных в результате боевых действий.



Ранее на Донбассе действовали весеннее (с 5 марта), "пасхальное" (с 30 марта), "хлебное" (в период уборки урожая) и "школьное" перемирия. Однако все они нарушались, тем не менее, число обстрелов в этот период значительно сокращалось.

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